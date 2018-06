El mapache que escaló un rascacielos y mantuvo en vilo a sus seguidores durante 20 horas

No había tanta expectación en el mundo de los superhéroes desde 'Batman vs Superman'. El pasado martes, todas las miradas tuiteras se fijaban en el hashtag #mprraccoon. A través de él, miles de personas seguían las andanzas de un mapache que se había empeñado en subir el rascacielos St. Paul de Minnesota (Estados Unidos). Una divertida historia que empezó con admiración hacia su hazaña pero pronto se convirtió en angustia. ¿Por qué lo hace? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Se puede caer?

Todo empezaba con esta voz de alerta. El pequeño llevaba dos días en la repisa de un edificio, sin comer ni beber. Parecía haber fallado en la misión de cazar en algún nido de pájaro. Ahora, tenía cara de buscar un rescate.

This poor raccoon apparently got itself stranded on a ledge of the Town Square office building in downtown St. Paul, likely on an errant mission to raid pigeon nests on the skyway over 7th Street. It's been there for two days now, without food or water. @mprnews pic.twitter.com/fVI5pmdCWq — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junio de 2018

Pero nada más lejos de la realidad. La aventura comenzaba escapando por el tejado de un edificio pequeño, de dos plantas. Ahí ya apuntaba maneras, y su seguimiento comenzaba a convertirse en viral.

The #mprraccoon has rescued itself. Sort of. Now it's climbing the skyscraper next door. pic.twitter.com/YD8jalkrrM — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junio de 2018

¿Cuál sería su objetivo? Ya lo sabemos todo sobre él, el Gran Hermano de los mapaches estaba activado. Varios miembros de seguridad del edificio le ofrecieron una tabla de madera por la que deslizarse para escapar de ahí. Pero él tenía otros planes: irse hacia el lateral del edificio y escalar 20 plantas.

Aquí está en la planta 13. Cara de decisión. No se va a volver con el rabo entre las piernas.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 12 de junio de 2018

Con el paso de las horas la situación comenzaba a ser crítica. Parecía pedir auxilio con la mirada. Una mirada de "ábreme la ventana" que habría cumplido algún empleado de no ser por los edificios inteligentes y las ventanas que están siempre cerradas.

Eso sí, al drama también hay que ponerle una siesta. La siesta no se la quita nadie.

He is on the ledge on our floor. He seems to be doing well. We’ve been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all just have to keep our fingers crossed.. #mprraccoon pic.twitter.com/HY1PkuFKz0 — Paige Donnelly law (@donnelly_law) 12 de junio de 2018

En ese rato de relax ya había captado la atención de medio planeta.

Incluso el director de 'Guardianes de la Galaxia' se ofrecía a pagar "1.000 pavos" a la causa benéfica que decidiera quien pusiera a salvo al animal.

After a delicious meal of soft cat food, #mprraccoon has been caught and will be picked up by Wildlife Management. Goodbye friend! pic.twitter.com/twcBPpjOQk — UBS Plaza (@ubs_plaza) 13 de junio de 2018

Si has llegado con inquietud a este punto, calma. Si él no está nervioso, tú tampoco deberías. Un poco de aseo y otra siestecita:

Después de coger aliento y fuerzas, vuelta a su camino hacia el éxito. Otra vez en movimiento, otra vez todos en vilo.

The #mprraccoon has arisen from his nap and is climbing again. pic.twitter.com/K1popKu2bF — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junio de 2018

Y así, horas y horas hasta llegar a su objetivo.

¡Lo logró! De madrugada, cuando creía que ya nadie le veía:

Por la mañana, los servicios de mantenimiento ponían al querido animal a salvo.

Here is the #mprraccoon being picked up by technicians from Wildlife Management Services just now. Taken away by truck to an "undisclosed location." pic.twitter.com/x0iMZhW7zd — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 13 de junio de 2018

Un poco de comida para gatos, y a volver a la vida salvaje.