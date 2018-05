Marco Asensio y Dua Lipa: amor de campeonato

El amor es caprichoso y en ocasiones resulta hasta sorprendente. Tan inesperado como el que ha surgido entre Marco Asensio y Dua Lipa. El centrocampista del Real Madrid y la intérprete de Last dance se conocieron hace escasamente una semana, la noche de la final de la Champions, según afirma la página web de la CNN de Turquía, y poco han tardado en intimar.

¿Y cómo sabe el citado portal que tras el partido de Kiev y la conquista de la 13ª Liga de Campeones por parte del equipo blanco surgió algo entre el futbolista y la estrella musical? Porque al parecer la pareja fue vista en un centrico hotel de la ciudad ucraniana, aunque una vez terminó el encuentro la plantilla de Zinedine Zidane tomó el avión de vuelta a Madrid.

La intérprete británica fue la encargada de inaugurar la final disputada entre el Real Madrid y el Liverpool. Asensio se fijó en ella y, tras la victoria, decidió invitarla a los festejos. Dua Lipa, con solo 22 años, se ha convertido en un referente mundial de la música pop gracias a su disco de debut. Su sencillo Be the One, del 2015, lanzó su carrera a nivel internacional tras posicionarse entre las primeras veinte posiciones en las listas de éxitos musicales en varios países europeos y también en Australia. Y el single New rules alcanzó el número 1 en las listas británicas.

Por su parte, el futbolista de Mallorca, pese a que solo jugó los últimos minutos en la final de Kiev al sustituir a Karim Benzema, fue una pieza clave para que su equipo llegara a la final.