Matías Messi elude la entrada en prisión

El hermano mayor de Leo Messi, Matías Horacio Messi, de 36 años, fue condenado el pasado jueves en Argentina a dos años y seis meses de prisión, que podrá eludir, por llevar una pistola de forma ilegal, según informaron fuentes judiciales. La sentencia acordada entre los abogados de Matías y la fiscalía lo exime de ir a prisión, pero no podrá salir del país y deberá trabajar ocho horas mensuales en la escuela de fútbol Los Leones, de Rosario, su localidad natal. «No se pudo determinar que haya portado el arma con fines ilícitos», señaló el fiscal del caso, Lucas Altare, en declaraciones recogidas por el diario Clarín.

Esta resolución parte de un incidente rodeado de misterio que ocurrió el pasado 1 de diciembre. Aquel día, Matías Messi, conocido en Rosario por sus relaciones con los bajos fondos de la zona, atracó con una lancha en el club de pescadores de la localidad argentina de Fighiera con el rostro ensangrentado y presentando diversos cortes.

Al vigilante privado que le vio en ese momento le dijo que había chocado contra un banco de arena mientras navegaba por el río Paraná y que eso le había causado los cortes que presentaba en el rostro. La explicación no convenció al guardia, que al comprobar que la cubierta de la lancha estaba llena de restos de sangre avisó a las autoridades. A bordo, la policía encontró armas que no estaba registrada ni declaradas. Tras el incidente, la familia de Matías emitió un comunicado de prensa en el que aseguraban que el arma no era de Matías y que fue descubierta varias horas después de que él abandonara la lancha.

ANTECEDENTES / Matías Messi ya protagonizó un hecho similar el 3 de octubre de 2015, cuando fue detenido por efectivos de la policía de frontera, quienes decomisaron un arma que no estaba registrada. Además, el hermano del jugador de fútbol fue detenido en marzo de este año tras protagonizar un incidente en la carretera, presuntamente por haber amenazado a otro conductor con un arma de fuego.