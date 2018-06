Melania la lía con una chaqueta de Zara

En un contexto de máxima sensibilidad hacia la separación de padres e hijos inmigrantes, el mensaje escrito en la parte posterior de la chaqueta que llevaba Melania Trump durante su viaje a la frontera con México cayó como una bomba. «En realidad no me importa, ¿y a ti?», se podía leer en la parte de atrás de la chaqueta, de marca española Zara que se vendía por 39 dólares, según medios estadounidenses. Las redes en seguida se hicieron eco del mensaje, destacando que demostraba el nulo interés de la primera dama por la suerte de esos pequeños separados de sus padres, algo que contrasta con las informaciones aparecidas en los últimos días que indicaban que Melania Trump había quedado horrorizada al conocer la noticia y que había presionado a su esposo para que firmara la orden ejecutiva que pusiera fin a esas separaciones. El propio Trump intervino en Twitter: «El mensaje escrito en la espalda de la chaqueta de Melania va dirigido a las Fake News Media. Melania ha aprendido lo deshonetos que son y ya realmente no le importa».