Miguel Bosé, vapuleado en Twitter por su deuda con Hacienda

La cuarta lista de morosos de Hacienda ha hecho saltar por los aires las redes sociales. Entre Rodrigo Rato, Mario Conde o el futbolista Dani Alves, un nombre propio ha llamado la atención a los tuiteros. Miguel Bosé, con una deuda de 1,86 millones de euros, y que en los últimos años se ha mostrado muy crítico con la corrupción y la piratería.

Al conocerse la noticia, las redes han hecho renacer diferentes reflexiones del cantante, pero sobre todo una que tiene que ver con la piratería. En 2010, en pleno éxito musical, concedía una entrevista en la que le preguntaban al respecto: "Cuando veo un mantero, tiro de la manta y llamo a la policía. Me están robando", decía.

Se podría decir que Hacienda también sabe tirar de la manta.

Hacienda ha tirado de la manta de Miguel Bosé. Debajo había una deuda de 1,9 millones. pic.twitter.com/QKb3PkAssA — Rubén Sánchez - Timocracia.com (@RubenSanchezTW) 28 de junio de 2018

Empieza a circular la teoría de que está feo que los manteros se queden con su dinero pero no tanto que él se quede con el que debería ir a Hacienda.

Miguel Bosé siempre ha defendido que los manteros son unos ladrones que causan un daño irreparable a nuestra sociedad. Él nos debe casi dos millones de euros que no ha pagado a Hacienda. A ver quién es aquí el ladrón... pic.twitter.com/bTUEDVRgVW — A. Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) 28 de junio de 2018

Con estos datos, las críticas no han tardado en llegar.

Miguel Bosé debe 1.869.000 euros a Hacienda, es decir, a todos. El que perseguía manteros pic.twitter.com/61jFr5CsHF — Christian Sellés (@chselles) 28 de junio de 2018

Miguel Bosé debe casi 2 millones de €.

Amante no sé, pero bandido es un rato. — La Gorda Civil (@gordacivil) 28 de junio de 2018

Miguel Bosé nos había robado casi dos millones de euros y le han pillado. A dar lecciones de honradez a otra parte, los manteros son mucho mas honrados y legales que él. — jorge m. ruiz (@jorgemadrid_) 28 de junio de 2018

Y claro, la gente se enciende con estas cifras. Porque, ¿qué pasaría si te pillan quedándote 1 céntimo y no eres nadie?

Como mi madre deba 1 céntimo a Hacienda, mañana mismo tiene los SWATS en la puerta para detenerla. ¿Por qué permiten que a payasos como Miguel Bosé o Rodrigo Rato deban tanto? — Issur Sánchez (@IssurSanchez) 28 de junio de 2018

Alguno se pregunta ahora si todo esto de irse de España tenía algo que ver.

Carai, entonces Miguel Bosé no vivía en Panamá para salvaguardar la privacidad de sus hijos? — Carlos Valladolid (@carvalladolid) 28 de junio de 2018

Y pese a todo, que no falten las bromas.

Miguel Bosé, seré tu amante moroso, moroso!🎶😀😅😅😅 — KbE (@kbe_7) 28 de junio de 2018

Pero la doble moral no queda ahí, y las redes también se han encargado de rescatar una entrevista para SModa en 2014 en la que decía que habría que cuestionar "cómo pagamos impuestos". Tras las cuestiones, reflexionaba: "Esta España no es la que yo quiero, me llevan los demonios. Con los impuestos que he pagado, que son muchísimos", decía de la corrupción. Y concluía: "El primer encabezado de la Constitución debería decir: el dinero público es sagrado".

Mientras daba lecciones de política y democracia a países latinoamericanos, Miguel Bosé defraudaba a Hacienda de su propio país. — Verónica Blanco (@Vero_Blanco) 28 de junio de 2018

Hacienda y Miguel Bosé van a hacer un dúo musical. La para de haciende será "como un lobo voy detrás de ti paso a paso tu huella de seguir" Un caradura más para la lista. Suma y sigue. — Arquímedes (@unaex1) 28 de junio de 2018