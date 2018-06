Muere Edu del Prado, protagonista de 'Un paso adelante'

Edu del Prado, cantante y actor de series como 'Un paso adelante' (Antena 3), ha fallecido este sábado 23 de junio a los 40 años de edad a causa de una grave enfermedad en Valencia, según adelanta el portal especializado en entretenimiento teatral en BroadwayWorld.

Durante su paso por la ficción de la cadena principal de Atresmedia Televisión, el artista dio vida a César Martín, un chico gay que tuvo una gran amistad con el personaje de Rober durante su estancia en la escuela de artes escenicas de Carmen Arranz. Además, Del Prado formó parte de la última etapa del grupo UPA Dance junto a Miguel Ángel Muñoz y Elisabeth Jordán, una de las finalistas de 'Popstar'.

En los últimos años, el cantante intentó representar a España en el Festival de Eurovisión 2010 con el tema 'So in love', candidatura que retiró finalmente del proceso de selección. Además, también concursó en varios talents shows fuera de nuestras fronteras como 'La academia' (México) o 'The Voice : La Plus Belle Voix' (Francia), llegando hasta la fase de batallas de la edición de 2014 de este último formato.

Durante su trayectoria musical, además de las ventas que consiguió con UPA Dance, Del Prado también lanzó un álbum discográfico en 1997 llamado 'Edu'. 'Si disparás tú' fue el primer sencillo del disco, que logró vender más de 25.000 copias.