Muere el modelo Rick Genest, alias 'Zombie Boy'

El modelo y artista Rick Genest, más conocido como ‘Zombie Boy’ por los tatuajes que adornan todo su cuerpo -especialmente el rostro-, ha sido encontrado muerto en su apartamento de Montreal (Canadá), este jueves, 2 de agosto. Según los primeros informes de la policía, que recoge el portal especializado TMZ, todo indica que el peculiar personaje de 32 años podría haberse suicidado.

Descubierto en el 2010 por la estilista Nicola Formichetti, Genest trabajó en varias campañas publicitarias a lo largo de su carrera, así como en otros proyectos donde destaca su colaboración en el mundo de la música con la cantante Lady Gaga. También sus tatuajes fueron fuente de inspiración para uno de los personajes de la serie de televisión 'American Horror Story', un uso que Genest denunció como plagio.

La participación del extravagante artista en el videoclip del 'hit' musical ‘Born this way’, de Lady Gaga, fue lo que le catapultó a la fama. Desde entonces mantuvo una buena amistad con la cantante estadounidense, que ante la triste noticia de su fallecimiento se ha pronunciado en las redes sociales diciendo que está "devastada". En su mensaje insta a todas las personas que padecen problemas de salud mental a acercarse a sus amigos y familiares, y añade: "Debemos salvarnos los unos a los otros".

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB