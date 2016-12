Muertos en las redes

Un comunicado a través de la cuenta de Twitter de Sony Music sorprendía este fin de semana con la noticia del fallecimiento de la cantante Britney Spears. «Ha muerto por accidente. Les informaremos más adelante» y «Descansa en paz Britney, 1981-2016» fueron los dos mensajes publicados en esta red social que sembraron el desconcierto incialmente hasta que Adam Leber, el representante de la artista, aclaró que estaba bien.

La propia Spears, de 35 años, se ha tomado con filosofía su propia muerte y como muchas otras estrellas ha tenido que recurrir a las redes sociales para negar los rumores. La artista ha compartido un montaje con cuatro fotos suyas en las que aparece haciendo muecas y gestos con las manos. «¡No subestiméis el poder de Charlie!», ha escrito en su cuenta de Instagram.

Don't underestimate the power of Charlie's 👼 Una foto publicada por Britney Spears (@britneyspears) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 1:18 PST







Al parecer, Britney pasó Nochebuena en muy buena compañía. Desde hace semanas está saliendo con el modelo Sam Asghari, al que conoció durante el rodaje de su último vídeo, 'Slumber Party'.

Sony Music ha eliminado los tuits donde anunciaban la muerte y ha pedido disculpas por lo ocurrido. Por lo visto, todo se ha debido a una 'hackeo' informático.

OTROS CASOS

Britney es la última de una larga lista de famosos que han 'fallecido' en algún momento de sus vidas en las redes sociales.

"Fue interesante ver la noticia de mi muerte”, explicó el cantanteBon Jovi. Al autor de ‘It’s My Life’ lo mataron en las redes sociales, durante dos horas, en 2012. El artista contó que la noticia falsa le pilló cenando con su familia: “No cundió el pánico. Fue interesante y divertido. Empecé a recibir cientos de llamadas para preguntarme si estaba muerto. Por suerte, en aquel momento también estaba el fotógrafo oficial del grupo y me hizo una foto que distribuimos por las mismas redes sociales que me habían matado dos horas antes".

#RIPMickJagger fue el ‘hashtag’ que se utilizó en diciembre de 2011 para correr el rumor de que el cantante de los Rolling Stones estaba muerto. Los fans del británico, que por aquel entonces tenía 68 años, no se tomaron nada bien los comentarios y la broma.

A la cantante Miley Cyrus la 'dieron por muerta' en Twiter en 2009 a causa de un accidente.

"David Bustamante muere en accidente de tráfico" fue otra frase que circuló por la red. Al cantante cántabro no le sentó nada bien esta noticia falsa y sus seguidores llegaron a crear el ‘hashtag’ #ÁnimoBustamante, que se acabó convirtiendo en ‘trending topic’. El marido de Paula Echevarría se limitó a escribir en Twitter “Muy buenas familia… sin comentarios… ¡os quiero!”.

“Hello, it’s me. Hello from the other side. Me encanta Adele #Hello”, tuvo que escribir David Bisbal en su cuenta de Twiter el pasado 16 de enero, parafraseando una canción de 'Adele'. El almeriense respondía así a los rumores que lo daban por muerto en las redes. Incluso se creó un ‘hashtag’: #DEPBisbal.

Justin Bieber también es otro de los cantantes famosos que más muertes virtuales ha sufrido en los últimos años. A comienzos de 2014 se anunció en Twitter que el autor de ‘Sorry’ había fallecido tras estrellar su Ferrari. Tiempo despuñes, se extendió el rumor de queBieber tenía cáncer y sus seguidores comenzaron a afeitarse la cabeza en solidaridad con el artista. "No estoy muerto. Tuve que comprobarlo, pero resulta que estoy vivo”, escribió el 29 de junio de 2010.