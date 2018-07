La música en directo vuelve a La 2 con 'La hora musa'

En octubre vuelve la música en directo a La 2 y lo hace en horario estelar, con un nuevo formato llamado 'La hora musa'. Tal y como adelantó este portal en exclusiva, recuperará el espíritu del mítico 'Música sí' y la encargada de ponerse al frente será la cantante y actriz Maika Makovski. Este fin de semana se ha grabado en el estudio 6 del Centro de Producción de RTVE en Catalunya la actuación de Franz Ferdinand, el primer grupo invitado.

Antes de la grabación, sus responsables hicieron una presentación del programa a los medios. Juanma Hidalgo, director de La 2, explicó que 'La hora musa' es un formato musical de primer nivel en el que no habrá sitio para el playback. "Es un programa que ha venido a quedarse y a apostar por la música moderna, pero estamos abiertos a todo", señaló. Por otro lado, subrayó que no tienen previso ningún tipo de sinergia con 'Operación Triunfo', debido a que están dirigidos a targets diferentes. No obstante, reconoció que "todo es planteable en el futuro".

"El dato de audiencia no es lo más importante para que continúe. Nos mueve traer a los grupos y hacer algo distinto con ellos", añadió. Jero Rodríguez, director del programa, comentó que 'Cachitos' evidencia la falta de música en directo en TVE y que el público pedía un formato de estas características: "Queremos hacer un programa que no coma mucho la olla. 'Cachitos' tira por la nostalgia y aquí queríamos hacer un programa más clásico donde venga el artista con su música y a hablar de ella".

"Hemos querido salir del típico grupo que está de promoción y va con su playback de plató en plató. No es facil traer la música a la tele. Hemos secuestrado el show de algunos artistas y hemos creado el espíritu de un concierto en plató", apuntó por su parte David Boja, cofundador de la productora Crazy4Fun.

Así es 'La hora musa'

En otoño vuelve la música en directo al prime time de La 2, con 'La hora musa'. Grandes bandas nacionales e internacionales tocarán y hablarán sobre música, durante una hora. En cada capítulo habrá tres grupos invitados: uno internacional y otro nacional de primer nivel, que tocarán tres temas y conversarán con la presentadora en el plató, y el tercer grupo será una banda que interpretará sus temas en una terraza exterior con vistas a Barcelona.

Algunos de los grupos que pasarán por el programa, además de Franz Ferdinand, serán Vetusta Morla, Simple Minds, Manolo García, Texas, Morgan, Jorja Smith, Izal, Tote King, Marlango y Zeal & Ardor. Y por la terraza artistas como Miguel Poveda o Brisa Fenoy.

La compositora, cantante y actriz Maika Makovski será la encargada de recibir a los artistas en el plató. Tocará y charlará con ellos, y se vivirán momentos únicos que solo pueden darse de músico a músico. A Maika le acompañará Víctor Clarés, que será el encargado de los reportajes del programa.