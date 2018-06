Netflix prohibe miradas de más de 5 segundos

El terremoto mediático que se abrió en Hollywood con el 'caso Weinstein', y el alud de denuncias por acoso sexual que llegaron a continuación en todos los ámbitos laborales estadounidenses, trajo consigo una reacción de estricto control por parte de las productoras, unas restricciones en las relaciones laborales que en algunos casos rozan a la paranoia, como en Netflix, empresa que acaba de prohibir que en los rodajes de su producciones se mantengan miradas de más de cinco segundos.

La conocida plataforma de televisión por internet, una de las que reaccionó con más contundencia cuando se denunció el caso de acoso sexual de Kevin Spacey (el actor fue fulminantemente despedido de la serie 'House o cards'), acaba de hacer públicas nuevas reglas de comportamiento en los 'set' de rodaje, entre las que destaca el no mirar a nadie durante más de cinco segundos. También ha prohibido abrazos, coqueteos y, por supuesto, pedir el número de teléfono de un colega de rodaje.

Según ha reconocido una persona contratada por Netflix que está trabajando en la nueva temporada de la serie 'Black Mirror', y que recoge el diario británico 'The Sun', "A todos se nos habló sobre el tema del #MeToo" (movimiento en las redes para denunciar públicamente situaciones de acoso sexual).

Según explica el rotativo británico, directivos de Netflix han asistido a reuniones para analizar el tema del acoso, para elaborar un catálogo de comportamiento en el que se especifique qué es y qué es apropiado. Y, según han decidido, mirar a alguien durante más de cinco segundos no lo es. De hecho también se abre la veda a posibles cazas de brujas, ya que esta peculiar normativa pide que, si algún trabajador ve un comportamiento no deseado, lo denuncie inmediatamente.

Aunque alguna de estas reglas puedan rozar el absurdo y ser motivo de indignación entre los trabajadores, en Netflix ya corren chistes que desdramatizan la nueva situación. "Hay personas que se miran entre sí, contando hasta cinco, y después desvian la mirada", explica uno de los profesionales de la empresa audiovidual a 'The Sun'.

El rotativo británico señala que la plataforma de televisión por 'streaming' no ha querido confirmar o negar la existencia de esta nueva normativa interna, aunque sí ha hecho público un comunicado sobre el tema: "Estamos orgullosos de la capacitación contra el acoso que ofrecemos a nuestras producciones. Queremos que cada producción de Netflix sea un entorno de trabajo seguro y respetuoso. Los recursos que ofrecemos permiten a los profesionales trabajar en nuestros 'sets', y estas relaciones no se deben trivializar", según recoge 'The Independent'.