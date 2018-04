Un niño con síndrome de Down se cuela en un 'viacrucis' para consolar a Jesús

Es típico de la Semana Santa y la Navidad que los feligreses interpreten escenas de la vida de Jesús. Y el viernes santo se suele revivir el llamado viacrucis (camino de la cruz) en muchos lugares del planeta, una representación que recrea el camino de Jesús al calvario.

Y ha sido en la ciudad mexicana de Monclova, en el estado de Coahuila, al norte del país, donde se ha producido una curiosa escena mientras los feligreses recreaban la procesión del viacrucis por las calles de la ciudad. Juan Pablo, un niño con síndrome de Down, se ha colado entre la multitud y se ha acercado por detrás hasta la persona que interpretaba a Jesús. Al llegar a él lo ha abrazado, ha acariciado su brazo y ha caminado junto a él unos pasos, ante la atónita mirada de los presentes.

El niño, vestido con una camiseta verde, ha sido grabado en vídeo por Claudia Fuentes, una de las asistentes a la procesión que quedó conmovida por lo que estaba viendo. Fuentes compartió el vídeo con Cynthia García, madre de una niña con el mismo síndrome que Juan Pablo, que ha sido la que ha subido el vídeo a su cuenta de Facebook junto a unas emotivas palabras: "¿Qué hace un niño con una camiseta verde de fútbol en la escena de un viacrucis en Monclova? ¡Recordándonos el amor más sublime, el de cuidar al otro con misericordia! Su inocencia, su amor desbordante y su síndrome de Down trastocan hoy nuestro ser. Juan Pablo es su nombre, que debería ser sinónimo de buena esperanza. Enseñemos a nuestros críos a comulgar más con la compasión. Agradezco a Claudia Fuentes que me compartiera este instante, en Plan C siempre divulgamos las buenas historias que tanta falta le hacen a nuestro mundo".

En apenas cuatro días el vídeo ha sido visto casi 3 millones y medio de veces, obteniendo casi 15.000 Me gusta y más de 4.000 comentarios, y siendo compartido más de 81.000 veces.