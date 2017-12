Los niños vuelven a ponerse el delantal con 'Masterchef junior 5'

"Quiero demostrar que los pequeños también valemos". Con esta frase sorprende una de las aspirantes de 'Masterchef junior' a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, el trío que repite como jurado en la versión infantil del famoso concurso de cocina, que inicia su quinta temporada este miércoles 20 de diciembre en TVE-1 (22.10 horas).

Algunos de los niños que optan a entrar en la competición culinaria no saben pronunciar 'fondue' o casi no llegan a las encimeras, tal y como se verá en las imágenes de este miércoles que resumen el 'casting' con los últimos 25 finalistas de los más de 6.000 candidatos que se apuntaron a las pruebas de selección, pero eso no merma la confianza de unos pequeños que el propio programa presentado por Eva González define como "una nueva generación de aspirantes más jóvenes que nunca".

ENTRE 8 Y 12 AÑOS

Con una edad comprendida entre los 8 y los 12 años, muchos de los pequeños llegan con los deberes hechos para hacerse un hueco entre los fogones del programa. Entre los aspirantes hay una 'influencer' que domina la cocina japonesa, un chaval que imita los guisos de su abuela, un apasionado de la gastronomía china e incluso una niña que, con 9 años, controla igual de bien los platos franceses como los españoles, casi como su primo Miguel Ángel Muñoz, precisamente ganador de la primera edición para 'celebrities'.

Por eso 'Masterchef junior' se ha propuesto "llevarles más allá con pruebas que hacen los adultos", afirma Macarena Rey, de la productora Shine Iberia. Así, se enfrentarán a retos como las multicajas misteriosas, la cocina por relevos y la preparación de un plato siguiendo los pasos de un famoso chef.

Pero solo 16 de los 25 candidatos lograrán un puesto en el concurso de TVE-1, que incidirá en inculcarles la importancia de utilizar productos de temporada y alimentos de cercanía, en conocer lo que cuesta elaborar un plato y en no desperdiciar nada. Los que consigan hacerse con el codiciado delantal tendrán la oportunidad de conocer a chefs como Dabiz Muñoz, Pedro Subijana, Dani García, Marcos Morán, Álvaro Salazar, Javier Olleros y Tonino Valiente.

LA AYUDA DE UN ROBOT

Aunque no serán los únicos que les aconsejarán sobre recetas. Como novedad, el programa ha fichado a un robot cocinero, Chefito, que les proporcionará algunos trucos durante esta quinta temporada, en la que las pruebas exteriores les llevarán a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), al festival de cine de San Sebastián, al Monasterio de Piedra de Zaragoza, al circuito MotorLand para rendir homenaje a Ángel Nieto y al palacio del Infante Don Luis Antonio de Borbón, en Madrid. Incluso cruzarán fronteras, con una visita a Eurodisney.

Además de aprender sobre cocina, los concursantes también tendrán la ocasión de divertirse. El jurado y la presentadora se transformarán en distintos personajes como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, el rey Melchor y sus pajes, la reina María Antonieta, los Picapiedra y el hombre del futuro para enseñarles algunas lecciones, como descubrir manjares del pasado y del futuro. También les visitarán algunos exconcursantes (tanto de la versión junior como de la de adultos), el presentador de 'OT', Roberto Leal, y el grupo musical Adexe & Nau.

El que coja el testigo de la catalana Paula Alós, la ganadora de 'Masterchef junior 4', se embolsará 12.000 euros para su formación y asistirá a un curso intensivo de cocina impartido por el Basque Culinary Center.