La novia de Risto Mejide anuncia que se casarán el 20 de mayo

Ha pasado un año desde que Risto Mejide, de 42 años, se arrodillase ante Laura Escanes, de 21. Ahora la novia del presentador ha confirmado que se casará con el presentador el próximo 20 de mayo.

La 'youtuber' y modelo, que ha desfilado en la pasarela del 080 para Custo Barcelona, ha escogido su canal para hablar de uno de los temas que más le han preguntado en las últimas semanas sus seguidores: su boda. "Esta es la pregunta 'to of the top'. Y sí, me caso el 20 de mayo. Nos casamos el 20 de mayo. Tenemos muchas ideas y estamos organizándolo todo", ha confirmado la joven.

"Estoy muy feliz y me hace mucha ilusión, además organizarlo me está encantando", ha contado. Eso sí, parece que la información sobre el enlace, que se celebrará en Girona, llegará a cuenta gotas. "Quería y quiero compartirlo con vosotros, pero de momento no, sino que quiero disfrutar del proceso de organizarlo porque es maravilloso. Cuando se vaya acercando el día, ya os iréis encontrando con cosas", ha afirmado.

VESTIDO BLANCO DE ROSA CLARÁ

A pesar de ser de que el vestido es uno de los secretos mejor guardados de una novia, Escanes ha dado algunos detalles de su traje: "Será blanco y lo diseñará Rosa Clará.Tengo muchas ideas en la cabeza, pero no tengo físicamente el vestido. Sé que me va a vestirRosa Clará, me hace muchísima ilusión porque desde pequeñita siempre había querido que fuera ella", ha señalado. "No os lo voy a decir porque no lo puede saber Risto y si lo publico se lo vais a decir o lo va a ver, así que no lo voy a decir hasta el día que me vea yo allí, de blanco".