Paco León: "Queremos visibilizar y dignificar a las mujeres trans"

El prolífico actor y director Paco León (de 'Aída' a la reciente 'La peste', pasando por Carmina o revienta') encarna a una mujer trans, María José, en 'La casa de las flores', una serie de humor negro que Netflix estrena este viernes, 10 de agosto, y en la que una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de perfección familiar después de que la amante de su marido haga públicos los trapos sucios de su familia.

-¿Cómo ha vivido la experiencia de trabajar en México?

-Ha sido muy emocionante. Siempre había tenido muchas ganas de trabajar en Latinoamérica, desde que conocí a Manolo Caro en los Premios Fénix, en México. Ha sido fascinante, aunque también díficil, porque me tenía que mezclar con un equipo que no conocía, con un acento distinto al mío. Pero me sentí bien acogido. Fueron muy amorosos. Cuando vi de quién estaba rodeado, caí en la cuenta que estaba en muy buenas manos y que había un 'nivelón'.

-¿Cómo ha afrontado el reto de encarnar a María José, un personaje tan alejado de la comedia?

-Ya tenía trabajo hecho a nivel físico, gracias a mi interpretación en la serie de televisión 'Homo zapping', aunque, en aquel caso, el personaje era una parodia de una mujer, que era más joven, y en 'La casa de las flores' no es ni lo uno ni lo otro. María José no es una jovencita, sino una señora. He tenido que mezclar mi yo mujer con Paco para ser más natural y adaptar las maneras y los complementos al nuevo personaje. Cecilia Suárez, que es la mejor actriz de México, me ha ayudado mucho a habituarme.

-¿Qué opina del colectivo LGTBI, tras haberse reunido con organizaciones que lo apoyan y haber dado vida a María José en la ficción?

-La lucha por los derechos de las personas trans, en concreto, y del colectivo LGTBI, en general, es un camino que debemos recorrer. Todos los creadores y los intérpretes tenemos que ser conscientes con lo que contamos y cómo lo hacemos, porque esto llega a la gente y puede enseñarles a abrir los ojos y hacerles reflexionar. Estamos reeducando y redefiniendo el lenguaje. Con el personaje de María José, queremos visibilizar y dignificar a las mujeres 'trans' y desmontar los estereotipos construidos sobre ellas.

-¿Qué ha podido aportar a 'La casa de las flores', al haber sido director en otras series?

-Como soy actor antes que director, estoy acostumbrado a hacer el ejercicio de adaptarme y concienciarme de que estoy en el papel de intérprete. Haber trabajado como director también me da una experiencia para aportar cosas a la serie, pero siempre desde la propuesta y no desde el "yo no lo haría así".

-¿Si tuvieras que definir la serie con una sola palabra, cuál sería?

-Voluptuosa.

-¿Qué es lo último que has visto en Netflix?

-'Paquita Salas', porque todos los actores son compañeros. Soy superfan y la segunda temporada es una maravilla.

-¿Y cuál es la diferencia de trabajar para Netflix?

-La comunicación es el arma más poderosa que tiene, además de la difusión. Es la única plataforma de televisión que está en todo el mundo y que hace productos globales que triunfan con grandes audiencias. Dan a conocer sus contenidos con gusto y sin engañar y muestran lo mejor de ellos. Es un lujo, porque en otros lugares, a veces, se hacen cosas preciosas y la gente no se entera, pero aquí sí. Aquí te enteras.