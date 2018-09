Pamela Anderson rompe con Adil Rami y ya está de vuelta en California

Fue uno de los romances que más conmovieron a Francia y sobre todo en Marsella, donde Pamela Anderson y Adil Ramil, se habían convertido en una de las parejas preferidas para las portadas de las revistas del corazón, pero ahora todo ha terminado.

Según medio estadounidense TMZ, el noviazgo que duró más de dos años terminó y la ex Baywatch abandonó la mansión que compartió con el futbolista del Olympic de Marsella, esto ha pesar de que tras la Copa del Mundo de Rusia 2018, corrieron de boda entre la pareja. Pero ahora la realidad es que Anderson ya regresó a su mansión de Malibú.

La noticia más importante del día es que Pamela Anderson cortó con Adil Rami. Y justo que el defensor le había regalado un anillo y hablaba de casamiento....El amor es así..... pic.twitter.com/z3q0KLDgKv Andres Agulla (@aagulla_espn) 7 de septiembre de 2018

El gran corazón de Pamela

De acuerdo al sitio Page Six, el motivo de la ruptura fue que la actriz de 51 años, no quería interponerse entre Rami y sus mellizos, Zayn y Mad, fruto de su relación con la modelo Sidonie Biémont. "Después de pasar una semana con los adorables gemelos de Adil A Pamela le rompió el corazón que él no los vea lo suficiente, como debería hacer, así que se fue", señaló una fuente.

La intérprete y activista estadounidense está destrozada porque sigue enamorada del jugador pero cree que ella es la razón por la que no pasa suficiente tiempo con sus hijos, por lo que decidió sacrificar su amor a cambio de la felicidad de los niños. "Es típico de Pamela que se sacrifique por amor. Lo hace por su felicidad y la de sus hijos. Ellos lo necesitan más que ella", añadió el informante.

Pero hay otra versión del posible motivo de esta ruptura, y gira en torno a que Rami le pidió matrimonio a la intérprete, quien se sintió ofendida porque ya había aclarado con el jugador que no estaba interesada en volver a pasar por el altar y por eso decidió abandonar al flamante campeón del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Perfect day with my loves ... #famille #dayoff #relax #rechargelesbatteries #sunonparis M&Z dieu merci Una publicación compartida de Adil Rami (@adilrami) el 7 May, 2018 a las 11:31 PDT