Paquita: "¿Por qué las mujeres tienen que tener las pensiones más bajas que los hombres? Tengo 91 años, pero no soy gilipollas"

Desde el pasado sábado por la noche, 14 de enero, Paquita Martínse ha convertido en una de las mujeres más populares de la tele y las redes. La pensionista, de 91 años, jubilada hace 31 de una empresa metalúrgica, tuvo la oportunidad de intervenir en el programa 'La Sexta Noche', mientras el economista José María O'Kean se explicaba sobre el 'problema de las pensiones' en España. Al programa también asistió el diputado de ERC Gabriel Rufián, pero fue Paquita la verdadera sensación del programa.



Andrea Ropero le cedió el micro a la anciana, que protagonizó una intervención memorable:

"Que alguien piense que la mujer que ha trabajado, ¿por qué tiene que tener las pensiones más bajas que los hombres? Yo no es que quiera que a los hombres les quiten la pensión o se la bajen, lo que quiero es que se la suban a las mujeres. Y que piensen en esas mujeres viudas que no han trabajado por atender a los hijos, a los maridos. Porque en tiempos cuando te casabas te tenías que ir de la empresa. Yo por eso no me casé hasta los 49 años, porque no me daba la gana que a mí me quitaran el trabajo porque le diera la gana a un señor que estaba mandando. Y yo digo que esas mujeres que no han podido trabajar y que tienen la pensión de viudedad que es una, perdónenme la frase, una mierda. Y yo de economía no entiendo, perosí entiendo de la economía de mi casa y sé cómo se vive en las casas".



MÁS TRABAJO PARA LOS JÓVENES



Justo cuando parecía que el economista O'Kean retomaba su explicación, Paquita retomó con su discurso social: "Lo que tienen que hacer es dar más trabajo a hombres y mujeres jóvenes que están en paro y que puedan trabajar para que las pensiones puedan ir para arriba".

Hubo ovación del público, y remate con esta guinda de Paquita:

"¡Tengo 91 pero no soy gilipollas!"

Las redes respondieron a la soflama de Paquita. Entre otros, el dirigente de Izquierda Unida, Alberto Garzón, así como los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Irene Montero:

Qué gran suerte y privilegio es contar en IU con compañeras como Paquita. Una lección de feminismo y valentía.pic.twitter.com/uqRJAsRR96 — Alberto Garzón (@agarzon) 15 de enero de 2017

Paquita, con las cosas claras y marcando el camino a seguir para que nuestros mayores tengan las pensiones que merecen pic.twitter.com/11EBnCBePV — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 15 de enero de 2017

Las mujeres europeas perciben casi un 40 % menos de pensión que los hombres. Paquita, 91 años y una mente lúcida. pic.twitter.com/qyK8YmiJLY — Irene Montero 🖐 (@Irene_Montero_) 15 de enero de 2017

Es difícil hablar más claro que Paquita. Síntesis genial de lo que supone la desigualdad de género en nuestro país pic.twitter.com/ir0T8BrWyv — Íñigo Errejón (@ierrejon) 15 de enero de 2017



EN EL HOMENAJE A LAS 13 ROSAS



Otros tuiteros recordaron otros momentos 'combativos' de Paquita, como este sentido homenaje ante la tapia de las 13 rosasen Madrid: