Paris y Prince Jackson rinden homenaje a su padre

De seguir con vida, el pasado 29 de agosto Michael Jackson habría cumplido los 60. Así que su hija, Paris Jackson, organizó en Las Vegas el The Michael Jackson Diamond Birthday Celebration, cuyo plato fuerte fue disfrutar de la representación de Jackson ONE, el espectáculo en forma de tributo que ha creado el Cirque du Soleil. Aparte de los dos hijos del artista, Paris, de 20 años, y Prince, de 21, al homenaje acudieron tres de los hermanos del cantante y antiguos integrantes del grupo The Jackson 5, Jackie, Tito y Marlon, que también posaron en el photocall. Llamó la atención, eso sí, la ausencia de las dos hermanas más mediáticas del intérprete de Thriller: Janet y LaToya Jackson.

Paris Jackson apareció con gafas, vestida con una camiseta de Gucci, unos pantalones boho y unas plataformas plateadas de Giuseppe Zanotti. Prince, con el que tiene una relación muy cercana, optó por una casaca roja con los botones dorados, como la que habitualmente lucía su padre.

Tras presenciar el espectáculo en el teatro del casino Mandalay Bay, los invitados se trasladaron al hotel, donde los hijos del cantante recogieron, en nombre de su padre y a título póstumo, el premio Elizabeth Taylor Legacy 2018, que entrega anualmente la fundación contra el sida creada por la legendaria actriz, una de las grandes amigas de Michael. Además, el productor musical Mark Ronson presentó de la mano de los herederos de Jackson el remix Diamonds Are Invincible, basado en varias canciones de Jackson.

Michael Jackson es, según la revista Forbes, la estrella fallecida más rentable para sus familiares. En el último año el legado del rey del pop ha generado cerca de 75 millones de dólares.