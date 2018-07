Un pasajero graba desde el interior cómo se estrella su avión

Un pasajero de un vuelo accidentado la semana pasada en Sudáfrica ha publicado en Twitter un impactante vídeo grabado desde el interior del avión en el momento del siniestro. Yusuf Abramjee subido a su perfil las sogrecogedoras imágenes, cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló en las afueras de Pretoria, causando la muerte a una persona y dejando otras 19 personas heridas.

El accidente ocurrió cerca del aeropuerto de Wonderboom, en la zona norte de la capital. El vídeo ya supera las 65.000 reproducciones.

Fuego en uno de los motores

En el vídeo, de dos minutos, se observa cómo la nave comienza a planear de forma rara y se prende fuego en uno de los motores. La situación "es muy mala" y los pasajeros comienzan a gritar. Mientras el piloto trata de intentar un amerizaje se oye al pasaje gritar.

Tras un fundido en negro y un momento de silencio, se hace la luz en las imágenes y se ve la siguiente escena de caos dentro del avión.

A video taken from inside the plane that crashed after taking-off from the Wonderboom Airport in Pretoria. WATCH pic.twitter.com/7s0R5Zp2HQ