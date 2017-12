Piden la captura del hermano de Leonel Messi

Un fiscal de Rosario, la ciudad natal de Leonel Messi, pide la captura de su hermano Matías, de 35 años, tras un incidente confuso ocurrido en el río Paraná con su lancha. La prensa tenía un ojo puesto en el sorteo del Mundial y de lo que sucedería en Rusia con el mejor jugador del planeta. Y a la vez, seguía los sucesos que involucraban a su hermano, que el pasado jueves irrumpió en un club de pescadores rosarino con el rostro ensangrentado y diversos cortes.

La cubierta de su lancha también tenía manchas de sangre y la policía no quedo convencida con las explicaciones recibidas. ¿Había alguien más con él mientras navegaba? La agencia oficial Telam asegura que encontró un arma con la que Matías ya había tenido problemas en el pasado. En un contexto de versiones encontradas, el fiscal José Luis Caterina ha ordenado su detención.

La familia de Messi niega la existencia del arma y asegura que el hermano de las discordias ocasionales sufrió fracturas en la mandíbula y el paladar, sin detallar las circunstancias. Por esas razones se encuentra internado a la espera de ser operado.

Largo historial de incidentes

No es la primera vez que Matías Messi tiene problemas. El 26 de agosto pasado, chocó su Audi contra un camión en una carretera cercana a Rosario. Si bien no hubo heridos, destrozó la parte delantera del coche. En septiembre de 2016, la justicia lo condenó a realizar tareas comunitarias en el Club Social y Deportivo Leones de Rosario por portar un arma de fuego. El 3 de octubre de 2015 también fue retenido después de que, en un operativo de tránsito, los agentes encontraron una pistola calibre 22 que no pudo justificar legalmente. La requisa derivó en un incidente. Hubo forcejeos con un gendarme a quien le recordaron el poder del apellido Messi.

Cinco años antes, en abril de 2011, una casa suya fue tiroteada. Matías guardó silencio y evitó hacer una denuncia. La policía actuó de oficio al recibir la llamada de una mujer de la zona. Desde entonces corre el rumor de que el hermano del mejor jugador del mundo tiene contactos con el mundo oscuro de Rosario, donde las disputas territoriales entre bandas de narcos provocan decenas de muertes por año.

En octubre de 2015, la revista 'Noticias' consignó que Matías “tiene una relación muy estrecha con César Aron Trevez, conocido como El Ojudo”, y quien fue apresado por asesinato. Cuando lo arrestaron, Trevez tenía “dos kilogramos de pasta base, 20 litros de acetona y precursores químicos para cocinar la droga”.

La Pulga tiene tres hermanos. Rodrigo Martín, el mayor, trabaja como chef en Barcelona. Matías, el que sigue, es propietario en Rosario de un gimnasio, Casa Amarilla y administra el bar VIP, ubicado en uno de los ligares más frecuentados de la ciudad, frente al Monumento de la Bandera. Después de Leonel está María Sol, encargada de administrar su imagen en redes sociales y sitios web.