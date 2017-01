La policía interroga al exnovio de George Michael

A pesar de que el fallecimiento del cantante británico George Michael el pasado 25 de diciembre, a los 53 años, se consideró inicialmente una muerte "inexplicable" por causas no sospechosas, las autoridades están tratando de reconstruir ahora qué sucedió en las horas previas.

Con ese objetivo, la policía se entrevistó discretamente el pasado miércoles con el ex novio del cantante, el peluquero Fadi Falaz. "Se trata de reconstruir los hechos para aclarar dónde estuvo y qué sucedió. Es algo rutinario" ha asegurado una fuente policial al periódico 'Daily Mail'.

Mientras tanto, la investigación podría convertirse en criminal si las pruebas postmortem rebelan que el paro cardiaco le sobrevino por una sobredosis de drogas. "En los casos en que alguien muere de una sobredosis de drogas, queremos establecer quién suministró esas sustancias" ha añadido un portavoz policial.

VERSIONES CONTRADICTORIAS

Al parecer, Fadi Falaz, estilista británico de origen libanés, habría dado versiones contradictorias, diciendo inicialmente que estuvo con la estrella durante el fin de semana para luego asegurar que él durmió en su coche dejando a Michael, de 53 años, solo en su casa de Oxfordshire. También se ha conocido estos días que, aunque salieron durante ocho años, llevaba separado del artista desde mediados del 2015, así que el protagonismo que ha adoptado el peluquero tras la muerte del que fue su pareja hace sospechar que lo que busca sea unos minutos de fama.

"Me quedé dormido en mi coche en Nochebuena y no pude verle antes de morir", explicó Falaz al diario 'The Sun'. También aseguró al mismo diario que su cuenta de Twitter, que contenía mensajes en relación a intentos de suicidio de Michael, había sido hackeada y por eso tuvo que eliminarla. "De verdad que me ha dejado profundamente impactado todo lo que está ocurriendo en Twitter. Es bastante aterrador. Yo no he enviado ninguno de esos mensajes, así que no hay nada más que pueda decir al respecto".