¿Qué hace Kim Kardashian en el Despacho Oval con Donald Trump?

¿Qué hace la estrella de la televisión televisiva y la reina del selfi, Kim Kardashian, reunida en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el hombre más poderoso del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Y mejor aún, ¿de qué han hablado durante esta misteriosa reunión?

Se ha sabido de esta misteriosa cita por el tuit que ha publicado el mismo Trump en su cuenta de Twitter, en el que ha difundido una foto del encuentro, al que, palabras textuales, ha calificado como "una gran reunión".

"Hemos hablado sobre la reforma carcelaria y condenas", ha confirmado el mandatario, dejando a más de uno ojiplático.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF