Rachel Weisz y Daniel Craig esperan un hijo

Los actores Daniel Craig y Rachel Weisz están de enhorabuena. El matrimonio, que se dio el sí, quiero en el 2011, está esperando su primer hijo en común, como ha desvelado la futura mamá en una entrevista en 'The New York Times'. "Vamos a tener un pequeño ser humano. Lo mostraré pronto. Daniel y yo estamos muy felices", ha asegurado la intérprete, de 48 años y ganadora de un Oscar como mejor actriz de reparto por 'El jardinero fiel'. Weisz ha añadido que no sabe si espera un niño o una niña. "Es todo un misterio".

La pareja de actores no es novata en esto de la paternidad. Ambos tienen hijos de sus relaciones anteriores. Ella tiene hijo de 11 años, Henry, con el director Darren Aronofsky. Y Daniel Craig, de 50 años y tiene una hija de 25, Ella, fruto de su relación con su compañera de profesión Fiona Loudon. El actor, por cierto, encarnará de nuevo a James Bond en una nueva entrega.

La pareja siempre se ha mostrado muy celosa de su vida privada y en alguna ocasión han explicado que no saben muy bien lidiar con estos temas. "Daniel y yo somos muy similares. Simplemente, literalmente, no sabemos cómo hacer eso. Simplemente somos una mierda hablando de nuestras vidas privadas".