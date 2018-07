Las redes rescatan un vídeo de María Gómez hablando sobre los "pibones" de Marruecos

A falta de fútbol, la protagonista absoluta del Mundial de Rusia está siendo la periodista enviada por Mediaset, María Gómez. Si esta semana respondía a un comentario machista de un aficionado y filtraba cómo otro le había dado un beso sin su consentimiento, convirtiéndose en defensora de las periodistas y portavoz de las mujeres, en esta ocasión su nombre no ha sido asociado a un gesto tan heroico, sino más bien lo contrario.

Tras la polémica de estos días, los tuiteros se han encargado de recuperar actitudes previas de la periodista, como cuando valoró al rival de la tercera jornada, Marruecos, por el físico de sus jugadores. "Quiero dormir con el enemigo. Los pibones de la selección de Marruecos es alucinante, te lo prometo. Subía en el ascensor y decía pero madre mía, cómo son todos tan guapos y majísimos. Van a perder mañana pero alguien tendrá que consolarles, alguien tendrá que invitarles a un zumo", decía.

Apoyo 100% la petición de RESPETO para todas las compañeras que cubren el mundial. Pero seamos justos. Si esto lo hubiese dicho un periodista sobre un equipo femenino, nos habríamos echado todos encima. La igualdad empieza por nosotras. pic.twitter.com/pA0xZ7eEpd — Belen Zurita (@belen_zurita) 3 de julio de 2018

La crítica la hace la periodista de Movistar+ Belén Zurita. "Seamos justos. Si esto lo hubiese dicho un periodista sobre un equipo femenino, nos habríamos echado todos encima. La igualdad empieza por nosotras".

Pero no era el único vídeo recuperado en las redes sociales. Tras la victoria de España ante Marruecos, María Gómez se despedía así de la conexión con Nico Abad: "No me quiero ir sin decirte que quiero meter en esa lista de pibones a Munir, portero de la selección marroquí".

Desafortunadas palabras de la periodista @maria__gomez llamando “pibón” al guardameta de Marruecos tras recriminar a un aficionado que le llamó a ella “guapa” pic.twitter.com/G4lQkwZG1v — APDE (@apde_eu) 3 de julio de 2018

Se refería a una lista que el propio canal BeMad estaba fomentando tanto en su conexión como en las redes sociales. Aquí podemos ver cómo Nico Abad, presentador del programa, habla abiertamente de ello.

Semana de polémicas

Todo comenzó con una denuncia pública de la periodista. Ante el acoso sufrido por varias compañeras de profesión a lo largo de la primera semana del Mundial, María Gómez denunciaba en directo las condiciones en las que tenían que trabajar, reconociendo que las propias periodistas de Mediaset habían tenido que cesar en su intento de hacer conexiones en directo teniendo que buscar espacios cerrados para evitar estas situaciones.

Ante la lluvia de críticas y dudas, ella misma se encargó después de publicar un vídeo en el que un aficionado le besa sin su consentimiento durante una conexión. Y posteriormente, ante la pregunta de "cómo te llamas, guapa" de un aficionado, se hizo respetar aludiendo a su profesionalidad, un gesto que fue muy aplaudido en redes sociales porque se convertía en la imagen de la lucha de estas mujeres.