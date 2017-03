Reed Hastings: "Netflix aún es pequeño en el mundo de internet"

Tras su fulgurante paso por el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona (30 minutos de 'speech' sin preguntas), Reed Hastings, fundador y director ejecutivo de Netflix, ha recalado en Berlín. En la capital alemana, el máximo responsable del gigante del servicio de televisión en 'streaming', junto con Ted Sarandos, jefe de contenidos de la plataforma, ha presentado todas sus novedades, muchas de las cuales coproducen con empresas europeas.

Nertflix tiene 81,5 millones de abonados en todo el mundo, se ve en 200 países y sus beneficios llegan a los 5.500 millones de dólares anuales. ¿Cuál es el secreto del éxito? (Reed Hastings) Lo más importante para nosotros es tener series y documentales con repercusión. Si tiene material aburrido no hay nada que puedas hacer.

¿Influyen los acuerdos con otras cadenas? (Ted Sarandos) Sí, la televisión convencional aún sigue dependiendo mucho de la primera impresión, el primer impacto con la audiencia puede determinar su futuro. Lo que Netflix hace es proporcionar una plataforma para segundas oportunidades de más largo recorrido.

El próximo 28 de abril llega 'Las chicas del cable', su primera producción en España. ¿Es un país que les interesa por su relación con Latinoamérica? (T. S.) Sí, nos interesa llegar a Latinoamérica, así como también a los sectores hispanohablantes de EEUU, donde Netflix ya está mucho más arraigado. 'Las chicas del cable' está destinada principalmente a la audiencia española, por sus similitudes con éxitos como 'Velvet' o 'Gran Hotel', pero creemos que tendrá impacto en todo el mundo. Primero nos centramos en trabajar en España y luego estudiaremos cómo llegar a otros rincones.

Puede pasar como en el caso de '3%', una serie de ficción distópica brasileña creada por Pedro Aguilera. Se dirigía especialmente a la audiencia del Brasil, pero tuvo un impacto muy fuerte en EEUU y Europa. La historia es tan potente que a la gente no le importa ya el tema de la lengua y los subtítulos. Creo que 'Las chicas del cable' seguirá este patrón.

Teniendo en cuenta que el catalán es la novena lengua de Europa y el peso que tiene en el sector televisivo, ¿estudian trabajar en alguna producción en Cataluña? (R. H) Podría ser una gran oportunidad, estaríamos encantados de trabajar en Cataluña, pero de momento aún no hemos encontrado un proyecto ahí.

La semana pasada ganaron su primer Oscar con el documental 'Cascos blancos'.¿Esperaban estar ya tan arriba? (R. H.) Aún somos un actor con un papel pequeño, si pensamos en el mundo de internet. Hay muchísima gente alrededor del mundo conectada a internet y a la televisión. YouTube, sin ir más lejos, tiene alrededor de 2.000 millones de usuarios y nosotros aún estamos por debajo de los 100 millones de suscriptores. Es un buen inicio, pero lo que queremos hacer ahora es tener muchas más historias, ya sea en Suecia, Alemania o España, y compartirlas.

¿Existe rivalidad con otras plataformas 'online', como Amazon? (R. H.) ¡Que ellos ganaron tres Oscar y nosotros solo uno! (ríe). No, no existe tal rivalidad. Tenemos una relación muy amistosa, tanto con Amazon como con HBO. Todos queremos hacer grandes series y documentales y nos encanta cuando lo hacen. Todos contribuimos a mejorar el panorama audiovisual. Hasta cuatro Oscar fueron para compañías de 'streaming' y esto es bueno para todos.

Netflix acapara constantemente páginas en la prensa gracias a su original estrategia de márketing. En España, el polémico cartel promocional de 'Narcos' en la plaza del Sol de Madrid hizo que todos los medios terminaran haciendo publicidad gratuita de la serie ¿Qué importancia tiene para ustedes? R.H.: Es absolutamente esencial, por ese mismo efecto que ha descrito.

Han tenido mucho éxito al jugar con la nostalgia con apuestas como 'Stranger things' y hacer renacer series antiguas como 'Las chicas Gilmore'. ¿Qué otras series les gustaría recuperar? (T. S.) 'Los Soprano', así podríamos resolver ese final (risas). Bromas aparte, tuvimos en mente volver a traer 'Freaks and Geeks', pero sus creadores prefirieron dejarla como estaba. 'Arrested development' funcionó muy bien y 'Firefly' es sin duda la candidata que estaría cada vez más cerca de volver.

(R. H.) Ocasionalmente, recuperaremos alguna serie, pero lo que nos interesa más ahora mismo es centrarnos nuestras energías en nuevas producciones.

Dijeron en su momento que no volverían a hacer una serie como 'Marco Polo', porque supuso una inversión demasiado grande de dinero y no tuvo el éxito esperado. ¿Por eso optan ahora por las coproducciones, y tener así más en cuenta el dinero? (T. S) Ya ha visto lo que hemos hecho con 'The Crown' (risas). Estamos abiertos a diferentes modelos de negocio y diferentes maneras de hacer las cosas.

Netflix también se caracteriza por el estudiado uso que hace de los datos, cifras y gustos que recoge y analiza de sus usuarios. ¿Se puede utilizar ese algoritmo para saber cuáles son los ingredientes perfectos para que una trama tenga éxito? (T. S.) No creemos que esa noción de revertir la tecnología y el arte tenga éxito, pero utilizar los datos sí que puede servirnos de guía para ayudarnos a hacer un mejor producto.

¿Llegará Netflix a los cines? (R. H.) Seria algo muy especial, porque es donde mucha gente quiere ver esos nuevos productos.

¿Y qué les parece la popularizada expresión 'Netflix and chill' ('relajarse viendo Netflix')? Genial, es algo que crean los fans y para los fans. Nosotros nunca hemos hablado de este mensaje directamente. Hemos visto que este concepto empezó a flotar por internet hace cinco años, pero cada vez más gente lo utiliza y se ha convertido en una expresión de gente joven.