Reunión de 'OT-1' y 'OT-17' sin Rosa, Chenoa y Bisbal

'OT 2017' está preparando su gala especial de Navidad, que se emitirá el 25 de diciembre, en TVE-1, y reunirá a participantes de la presente temporada y de la primera, aunque, por el momento, pesos pesados como Rosa López, David Bisbal y Chenoa no han confirmado su presencia en ella.

En cambio, sí que actuarán en esa gala especial, según ha informado la tele estatal, Bustamante (ya ha intervenido dos veces como jurado en la temporada actual), Manu Tenorio, Naim Thomas, Gisela, Nuria Fergó, Àlex, Natalia, Alejandro Parreño, Vero y Geno.





Los telespectadores podrán revivir algunos de los dúos más memorables de 'OT 1', en los que se unirán las voces de los concursantes actuales y los artistas de la primera edición del 'talent show'. La gala contará con varias actuaciones, incluidas las interpretaciones conjuntas de los himnos de 'OT 1' y 'OT 2017': 'Mi música es tu voz' y 'Camina'.

Nerea y David Bustamante cantarán 'Vivo por ella', de Andrea Bocelli; Gisela y Agoney, 'Somebody else’s guy' (Jocelyn Brown); Raoul y Alejandro Parreño, 'Don’t let the sun go down on me' (Elton John); Cepeda y Manu Tenorio, 'Lucía' (Joan Manuel Serrat); Alfred y Naim Thomas recuperarán 'Adoro'(Armando Manzanero), y Mireya y Nuria Fergó pondrán acento flamenco con 'Noches de bohemia' (Navajita Plateá).

AMAIA Y BUSTAMANTE, JUNTOS

También llegarán los números de Ana Guerra, Mimi, Gisela y Vero, que cantarán 'Lady Marmalade' (Christina Aguilera); el de Marina, Thalía, Miriam, Natalia y Geno, que defenderán 'Eternal flame' (The Bangles), o Roi, Ricky, Juan Antonio y Àlex con 'Corazón espinado' (Maná). Aitana y Natalia cantarán 'Walking on sunshine' (Katrina & the Waves) y Amaia actuará junto a Bustamante con 'Te quiero, te quiero' (Nino Bravo).

Además, los concursantes recibirán regalos de Navidad del programa y de sus familiares.

Con 2,7 millones de telespectadores en su regreso el pasado mes de octubre, el 'talent show' ya ha anunciado también que de la edición actual saldrá el representante de RTVE para el próximo Festival de Eurovisión, que se celebrará en Lisboa el 12 de mayo.