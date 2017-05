Risto Mejide y Laura Escanes se conocieron gracias a Instagram

El pasado domingo, 20 de mayo, el publicista y presentador Risto Mejide acudió al programa de Jesús Calleja, 'Planeta Calleja' (Cuatro) como invitado, acompañado de su novia, la modelo Laura Escanes, con la que se casará el próximo sábado en Argentona (Maresme). En Ciudad del Cabo, entre focas y tiburones, explicaron cómo surgió su historia de amor. La red tuvo la culpa.

"Era muy pequeña cuando le veía en la tele", recordó Escanes, de 21 años (los mismos que le lleva Mejide). "Mi madre me decía: 'Yo me voy a la cama, que este hombre ya está diciendo barbaridades' cuando 'Operación Triunfo'", contó. A ella le parecía muy "gracioso".

Por su parte, Mejide explicó su flechazo. "Yo salía de una relación, dejé de seguir a la que era mi pareja y los medios se enteraron, porque yo sólo la seguía a ella en Instagram. Me molestó tanto que esa noche cogí y en Instagram busqué a las 10 tías más buenas que encontré y sé 'Os va a explotar la cabeza' porque no sabéis si alguna es mi novia, si he empezado una relación con las 10...", explicó. Pero Escanes "era la única que puso un 'link' a sus textos. Entré. Esto era como las dos de la mañana, me tiré como hasta las cinco leyendo sus textos y enamorándome de sus palabras", confesó. "Antes de irme a dormir lo que hice fue enviarle un 'Hola". Al despertar, la modelo respondió a su saludo.

PRIMERA CITA

Después, explicaron la primera cita: "Nos dimos los teléfonos y el primer día nos tiramos una hora hablando. Yo estaba con 'El rincón' [su programa en Antena 3], al día siguiente tenía dos o tres grabaciones. Tenía que madrugar pero me daba igual. Cuando volví [a Barcelona] le dije que volvería directo del aeropuerto" a verla.

Ambos defendieron su relación, más allá de la diferencia de edad. Mejide recordó que no es normal que estas relaciones sean fáciles de llevar por la presión social. "Eso es lo anormal, dejar de ser feliz por la presión de los demás".