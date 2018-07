Roban un tiburón de un acuario haciéndolo pasar por un bebé.

El pasado sábado 28 de julio el acuario de San Antonio vivió el robo de un ejemplar de tiburón aprovechando una piscina interactiva con estos animales, en la que estuvieron acosando al animal durante una hora hasta dar con él y sustraerlo.

Los ladrones aprovecharon que el empleado de la zona atendía a otros visitantes para sacar con sus propias manos al animal, de apenas 40 centímetros. En las cámaras de seguridad, se observa el momento del robo.

A la derecha de la imagen, un hombre se aproxima a la piscina interactiva y se mueve a lo largo de ésta hasta dar con el tiburón, al que da caza con su propia red.

Según el comunicado, dos hombres y una mujer fueron los responsables de este hecho. Además, trataron de dañar a otros animales echando lejía para las herramientas de la instalación, pero gracias a la rápida intervención de los empleados no sufrieron más daños. Tras esto, corrieron hacia el parking del acuario con un carrito de bebé.

Durante horas, el acuario trabajó en la búsqueda con la policía y ofreció una recompensa a quien ayudara a recuperar al animal. En las imágenes difundidas, se puede ver a los tres sospechosos del robo.

Afortunadamente, el tiburón regresó a su sitio. Horas después, dos hombres declararon ser responsables de la pequeña hembra, llamada Helen, que ha vuelto en "muy buen estado", según apuntan desde la instalación.

BREAKING: The shark stolen from the San Antonio Aquarium has been rescued 🚨 (video @SAAquarium) pic.twitter.com/plzDxb3C9G