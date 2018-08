Robert Redford anuncia su retirada de la gran pantalla

Robert Redford dice adiós a la gran pantalla. El legendario actor y director cinematográfico se retirará de la actuación el próximo otoño, después del estreno de su último filme, 'The old man & the gun', según ha anunciado él mismo en una entrevista con 'Entertainment Weekly'.

Redford, de 81 años y protagonista de películas tan conocidos como 'Dos hombres y un destino' o 'Memorias de África', interpreta el papel de un ladrón de bancos en su nueva película, que está previsto que se estrene en septiembre.

"Nunca digas nunca jamás, pero he llegado a la conclusión de que este es el fin para mí en términos de actuación, y voy a jubilarme después de esta película porque llevo haciendo esto desde que tenía 21 años. Creo que ya es suficiente", ha explicado el también fundador del Festival de Sundance durante la entrevista.

Delincuente real

En 'The old man & the gun', Redford es Forrest Tucker, un delincuente real que fue atrapado 17 veces robando bancos. Cada vez que fue encarcelado consiguió escapar.

"Para mí, ha sido maravilloso interpretar a este personaje en este momento de mi vida", ha añadido el actor sobre Tucker, cuyos robos abarcaron más de 60 años. "Me hizo preguntarme si, en realidad, no era reacio a ser atrapado para disfrutar de la verdadera emoción de su vida, que era escapar", ha explicado.

Redford tuvo su primer gran éxito cinematográfico en 1967 con su papel en 'Descalzos por el parque', dando la réplica a Jane Fonda, y cimentó su carrera al estrellato con papeles en películas clásicas como 'El golpe' o 'Todos los hombres del presidente'.

En 1980 ganó un Oscar por su debut como director, 'Ordinary People', y en el 2001 recibió el Oscar honorífico por su carrera.

Sobre si piensa también retirarse de la dirección, Redford no lo tiene tan claro y ha respondido: "Ya veremos".