El Rubius deja Youtube por ansiedad

El Rubius ha dicho basta. Al menos temporalmente. El popular 'youtuber' (Rubén Doblas) ha asegurado: "Me voy a dar un tiempo". Así es como se titula el último vídeo en el que explica por qué va a dejar su canal de Youtube teporalmente después de siete años. "Cada vez me pongo más nervioso y cada vez me cuesta más respirar. Me dan como bajones después de los directos, notaba que me desmayaba", ha confesado.

"Me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara y grabar vídeos y hacer directos [...]", afirma el joven. Según relata, la cosa no es de ahora, viene de hace tiempo, "Me pasaba antes, pero no era tan grave. Ha ido a más". La presión y la repercusión de sus vídeos han sido los motivos principales para tomar esta decisión: "Que cada vez haya más gente opinando sobre ti... Cada vez hago cosas más grandes. Estoy luchando con estos demonios que tengo en mi cabeza". No obstante, el joven ha asegurado que volverá tras tomarse unos meses de descanso.

Tras esta confesión, la red se ha llenado de mensajes de ánimo:

Solo recordarte que eres lo más importante de mi vida @Rubiu5 No sabes lo feliz que me haces a diario, tus vídeos me hacen olvidarme de todo lo malo y seguir sonriendo a la vida, porque como bien dijiste; Tu tienes el poder de hacer que los días malos sean mejores. pic.twitter.com/RVYFnZ7ZpZ — Maca🐰 (@skyrubius) 24 de mayo de 2018

No eres el unico que se siente asi, a diferentes escalas le esta pasando a muchos. Te recomiendo que vayas a tirarte a una playa una semana sin telefono, a disfrutar de descansar como un ser humanoide 😊👍🏼 — LuzuGames (@LuzuGames) 24 de mayo de 2018

@Rubiu5 Se lo que sientes, yo estoy en una situación parecida. Estoy en un bloqueo enorme y no mola nada. Te mando todo mi apoyo compañero, descansa y vuelve a tope! — FrigoAdri 9¾ ‏ (@FrigoAdri) 24 de mayo de 2018