Ruby Rose abandona Twitter

La actriz Ruby Rose ha cerrado su cuenta de Twitter tras el alud de críticas que ha recibido al conocerse que interpretará a Batwoman en la serie Arrow. Antes de cancelar su suscripción definitivamente, Rose ha enviado un último mensaje: «¿De dónde narices viene el ‘Ruby no es lesbiana y, por lo tanto, no puede ser Batwoman’? Es lo más gracioso y ridículo que he leído jamás. Salí del armario a los 12 años y, durante los últimos cinco, he tenido que lidiar con comentarios que dicen ‘es demasiado gay’. ¿Cómo le dais la vuelta al asunto? Yo no he cambiado».

Rose se une así a la lista de famosos que han decidido abandonar la conocida red social debido a los constantes ataques. En el caso de Rose, con el hashtag #RecastBatwoman, se pedía volver a hacer un casting para dicho papel. Millie Bobby Brown, la actriz que encarna a Eleven en Stranger Things, de 14 años, se marchó de Twitter tras ver memes que usaban su imagen para promover la homofobia. La influencer Dulceida y el director Javier Ambrossi lo hicieron antes.