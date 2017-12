Russell Simmons, el productor musical que descubrió a Jay-Z, denunciado por tres violaciones

La bola de nieve de las denuncias de abusos sexuales no deja de crecer. El señalado esta vez es Russell Simmons, uno de los magnates de la producción de rap más conocidos de Estados Unidos por su célebre sello discográfico Def Jam Recordings -de donde salió, entre otros, el rapero Jay-Z, marido de Beyoncé-, que ha sido denunciado por tres mujeres por violación y asalto.

El pionero del hip hop, de 60 años, ha desmentido las acusaciones y ha renunciado a las empresas en las que había participado hasta ahora. "Cuando los escenarios del poder abren camino a una nueva generación, no deseo ser una distracción, así que me retiro de los negocios que he creado", ha explicado en un comunicado difundido este jueves.

Simmons ha pedido también ser escuchado tras la imputación. "Las voces de los que no tienen voz, los que han sido heridos o degradados, merecen ser escuchadas", ha agregado. Las acusaciones vienen circulando desde hace unos días tras una investigación del periódico Los Angeles Times.

Statement of Russell Simmons in Response to LA Times Article. pic.twitter.com/iwT7Wy3SoY — Russell Simmons (@UncleRUSH) 19 de noviembre de 2017

En el reportaje se demuestra cómo la modelo Keri Claussen Khalighi fue obligada a practicar sexo oral y posteriormente violada cuando tenía 17 años, ante la presencia del cineasta Brett Ratner, también investigado por acusaciones de abusos sexuales. Según la modelo, pidió ayuda a Ratnert, pero este no hizo nada.

Un segundo caso en 1991

Ese mismo año (1991) también abusó presuntamente de Jenny Lumet, hija del director, productor y guionista Sidney Lumet. En este caso, Simmons ha asegurado que se declara "angustiado" por el relato de la noche que pasaron juntos. "Conozco a Jenny y su familia", dice. "Sus recuerdos son muy distintos de los míos", añade. "Nunca fui violento". Aunque reconoce que los "sentimientos de miedo e intimidación" que expresa Jenny "son reales". En el comunicado, también admite haber sido desconsiderado e insensible en algunas de sus relaciones a lo largo de varias décadas. "Lo lamento sinceramente", concluye. Y asegura que se apartará de sus negocios, dando paso a una nueva generación.

Ante la presencia de Ratner

Tres años más tarde se repetiría una situación parecida con la exmodelo Tanya Reid, presuntamente obligada a practicar sexo oral a Simmons tras ser invitada a la habitación de su hotel, de nuevo ante la presencia de Ratner.

Ratner, de 48 años, ya se desvinculó de Warner Brothers después de las acusaciones por acoso sexual de seis mujeres, lo que el cineasta no dudó en desmentir. La retirada de Russell Simmons se anuncia un día después del despido del mítico presentador Matt Lauer de la cadena NBC por acusaciones similares.