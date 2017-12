Sahar Tabar, la joven iraní que quería ser como Angelina Jolie

La joven iraní Sahar Tabar, de 22 años, se ha hecho viral en las redes tras compartir en Instagram su proceso de transformación para parecerse a la estrella de Hollywood Angelina Jolie. Para ello lleva realizadas más de 50 operaciones de estética en su rostro, sobre todo en su nariz, que ha reducido a la mínima expresión.

داشيامو دوس دارم..!👅🖕🏻 Una publicación compartida por سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 11:13 PST

Pero no solo se ha retocado el tabique, también ha subrayado el volumen de sus labios para que se parezcan más a los de la protagonista de Tomb Raider. Para completar el look de la ex de Brad Pitt también se ha realzado los pómulos y se ha puesto unas lentillas de color celeste.

❤️ Una publicación compartida por سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 12:55 PST

Es tal el delirio y admiración que tiene la joven por la actriz que también se ha puesto a dieta para no sobrepasar los 40 kilos.

وحشي تر از اونيم كه رامم كني..!👅🖕🏻 Una publicación compartida por سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 11:02 PST

يكي از اونام..!❤️ Una publicación compartida por سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 5:31 PDT

En la red de fotografías cuenta ya con casi medio millón de seguidores, aunque no todos le echan piropos. Algunos aseguran que en vez de a Jolie se parece más a La novia cadáver de Tim Burton.

نگو مثه اونام..! Una publicación compartida por سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 2:06 PDT

También los hay que dudan de que Sahar Tabar se haya hecho tantas cirugías, pues creen que la mayor parte de su metamorfosis se debe a un laborioso proceso de maquillaje y prótesis, pues su nariz y pómulos varian de posición y tamaño de una foto a otra.