Sandra Barneda: "No creo que en 'GH VIP' entren personajes decadentes"

Después de triunfar en el ‘Conexión Honduras’ de ‘Supervivientes 2018’ y de ser todo un récord de ventas con su última novela ‘Las hijas del agua’, Sandra Barneda regresa a Telecinco como presentadora de 'GH VIP: El debate', en el que vivirá el reencuentro entre Belén Esteban y Ares Teixidó y la entrada de Miriam Saavedra como concursante. YOTELE ha hablado con ella sobre el su tercera experiencia al frente del debate dominical, el casting de esta sexta edición, de los próximos formatos que le gustaría presentar y sus nuevos proyectos literarios.

El hecho de ser famoso implica el impacto inicial para el espectador pero luego la convivencia es igual para todos los concursantes...

El hecho de ser famoso implica que ya conoces un poco cómo es la persona o puedes preconcebirlo. Lo que decía Jorge sobre Oriana e Isa Pantoja, a ver cómo se van a llevar porque priori son una extraña pareja. Como lo son Ángel Garó y Aramís Fuster, pero veremos que ocurre. Tienen un pasado y conocemos ese pasado, esa es la gracia.

¿Los concursantes VIP se la juegan más que un concursante anónimo al entrar en la casa por el hecho de que el concurso les puede marcar su carrera?

Hay personajes que solo por ser famosos ya tienes una idea de cómo son, eso con anónimos no te ocurre. Pero a veces la imagen que tenemos de las personas es equivocada y en ‘Gran Hermano’ se muestra amplificada, entonces para algunos puede ser no demasiado bueno.

Pero ha habido veces que se ha roto la mala imagen de un personaje y ha sorprendido.

Yo creo que la imagen de los famosos en 'GH VIP' es más potenciada en positivo que en negativo. Normalmente ocurre que los que no esperas nada de ellos siempre te acaban sorprendiendo más que los que esperas mucho. Son las dichosas expectativas que están también en la vida.

¿Quién crees que puede sorprender más de los concursantes de 'GH VIP 6'?

Aramís me parece que vive en un mundo paralelo y creo que se van a utilizar los subtítulos por primera vez para interpretar lo que dice, no para traducirla, entenderemos lo que dice pero no sabremos interpretarla. Tengo muchas ganas de ver a Aramís conviviendo 24 horas para saber si realmente es como se muestra en televisión.

Precisamente, Aramís se ha rumoreado muchos años como posible concursante, pero este ha sido el primero que se lo ha ofrecido la productora. ¿Es por cierto miedo a un personaje tan impredecible?

Hay muchos personajes impredecibles y muy temperamentales. Está también Oriana que es la concursante que tiene el record de abandono más temprano en un reality. Ella dice que en la casa de 'GH VIP' va a aguantar porque no es lo mismo que en la isla, va a estar en un hábitat cómodo etc. veremos cómo se desarrolla su concurso. Tenemos también a Darek, que podría ser una extraña pareja del Koala (se ríe), a ver como se comunican, como van a convivir, qué conversaciones van a tener, a lo mejor realmente se convierten en los grandes amigos de la casa.

¿Cuál ha sido el personaje que más te ha sorprendido que entrara a 'GH VIP'?

Es que yo me espero que cualquiera pueda entrar en 'Gran Hermano', siempre digo lo mismo; el grupo se hace dentro de la casa, a priori es todo “yo voy a hacer” o “yo voy a decir”. Es verdad que tengo ganas de ver a una Makoke mucho más sincera, suelta, que me cuente cosas y puede ser que en el momento en el que está tenga ganas de estar mucho más libre. Me ha sorprendido su fichaje pero porque me sorprendió la separación de Kiko y Makoke. Con lo cual quiero saber qué dice, qué cuenta, sobretodo saber cómo está ella y si es una Makoke distinta a la Makoke que hemos visto con Kiko.

¿Qué crees que va a tener esta edición de 'GH VIP' que no han tenido las pasadas?

Cada edición es distinta, hasta que no sueltan el tren de la montaña rusa no se sabe, cada viaje es diferente. Ya para empezar el casting es distinto, hay que verlo el jueves.

¿Te hubiera sorprendido que hubiera entrado como concursantes un/a presentador/a de Mediaset?

Voy a cumplir 11 años en Mediaset y creo que ya estoy acostumbrada a que me sorprendan. Antes era de las de “Ala no me lo puedo creer”. Ahora ya he entendido que juegan a eso, todo puede pasar, y cuando digo que todo puede pasar es que todo puede pasar.

¿Tú entrarías?

Entraría de visita, como concursante no. Todo y que sería una gran concursante, yo creo que de las que sorprendería, tendría la gente la gente muy pocas exceptivas y luego dirían “Hostia, pues no es tan calmada ni sosegada como parece”. No sería para nada un mueble. Si algo tengo es que voy de frente y tengo temperamento.

Este año los concursantes son personajes que ya están muy testados en platós de televisión ¿Esto es bueno para asegurarse que luego den juego en la casa?

Sí, pero de repente se giran. A ver una conversación entre Ángel Garó y Aramís Fuster puede ser surrealista. Entre que uno habla en metáforas y la otra que habla en venusiano, se comunicarán y se entenderán entre ellos, pero imagínate que hablen del agua que se ha descubierto en Marte o de los años que Garó ha tenido éxito, es tremendo. Además Garó creo que es un tío muy listo. Muchos de mi generación hemos crecido con el ‘Juan de La Cosa’. Quiero saber más de él, me ha sorprendido en entrevistas que ha dado, no sé ahora mismo quién es Garó, quiero descubrirlo en la casa.

¿Entiendes que haya gente que enlace 'GH VIP' con decadencia profesional?

No lo sé, cada vez vivimos mas decadencias y resurgimientos profesionales, en esta sociedad el éxito dura muy poco y el fracaso también, depende todo de uno mismo, aunque te etiqueten tienes que superarlo. Es muy difícil mantenerte ahí arriba, además es muy aburrido. Leía la frase que salía en el primer capítulo de ‘La Casa de las Flores’: Una carretea asfaltada está muy bien porque se puede transitar muy bien pero nunca nacerán flores. La línea recta ofrece muy poco porque siempre estás esperando ir en línea recta y en la vida hay curvas, hay subidas, hay bajadas. Entonces yo no creo que en ‘GH VIP’ entren personajes decadentes ¿Qué es un personaje decadente? Depende hay muchos tipos de personajes, está el arcoíris lleno de colores.

¿Crees que puedes surgir algún romance en la casa durante esta edición?

Todos hemos pensado en Makoke y Darek, pero no lo sé. Creo que tenemos que estar atentos los primeros días a ver si hay química, tonteo, flechazo. Pero no sé porque la separación de Makoke es muy reciente, pero de repente estando encerrada en la casa…

¿Tienes en mente ya a alguno de los concursantes como posible ganador de 'GH VIP 6'?

No, hasta que no se desarrolle el concurso no lo tendré.

¿Sueles coincidir en tus apuestas con el resultado final?

No, soy malísima y además cuando yo me meto en el plató me da igual la opinión que yo tenga de cada uno de ellos porque no puedo prejuzgarles. A mí en casa siempre me dicen que me da igual lo que pasa en el concurso, pero lo que pasa es que yo soy una moderadora y en casa tengo un rottweiler. Yo sería buena para llevar la contraria, porque siempre encuentro una contra a cualquier argumento cuando se cargan a algún concursante. Y luego siempre me equivoco cuando veo personajes que creo que van a ganar, nunca acierto.

¿Te gustaría ver a Nagore concursando en 'GH VIP'?

Sinceramente no, más que nada porque sufriría mucho.

Además, tendrías el papel presentadora/defensora ¿No?

No, solo presentadora porque ella tiene mucha gente que la defiende. Aunque mi opinión no pesa en este tema, en las parejas cada uno tiene que hacer lo que quiera y lo que desee. Si Nagore decidiera participar en un reality se tendría que llevar como lo llevaría cualquier familia.

¿Del 'GH VIP' anterior quién te decepcionó y quién te sorprendió para bien?

Me decepción bastante Irma Soriano, pensaba sinceramente que iba a ver una Irma mucho más natural, pensaba que se iba a soltar, que iba a dejar el personaje de presentadora y creo que no lo consiguió, eso embrutece. Si tu decides entrar en un formato como 'Gran Hermano', siendo el personaje que seas, tienes que tener la valentía de mostrarte cómo eres, para bien o para mal, las personas que lo han hecho son las personas que más han ganado en el concurso. Si intentas hacer un personaje aburres, cansas o acabas descartado por el público, tienes que arriesgarte y arriesgarte es decir; esta personas me cae mal, esta me cae bien, etc...

No creo en las estrategias, tengo la teoría de que es imposible mantener una estrategia durante las 24 horas. Me gustan las personas que se muestran naturales con su carácter, las defiendo a muerte. Yo por ejemplo mataría a una persona que se levantara muy alterada y chillando, acabaría brotando y le diría: “Puedes parar de levantarte tan histérica”.

Para bien me sorprendió Alyson porque realmente fue ella, no se piensa las cosas. Y luego con Emma Ozores me pasó como con Irma. Yo pensaba que con ella iba a descubrir quién está detrás de la cómica. Me parece una pena que entren concursantes para buscar trabajo en televisión porque hay muchísima gente que quiere participar en este formato y quiere vivir la experiencia, tienes que ser muy valiente para querer entrar.

Lara, Jorge y tú venís de presentar 'Supervivientes 2018' que ha tenido un éxito arrollador. ¿Tenéis miedo de no cumplir con las expectativas en 'GH VIP 6'?

Hay momentos en que se viven programas mágicos y ‘Supervivientes 2018’ ha sido mágico. Hemos superado las expectativas con creces, nadie esperaba llegar a ese 35% o a ese 25% en un debate, es muy muy difícil. Entonces miedo no. Tenemos la expectativa de que sí sea una buena edición y que realmente tenga una buena acogida en el público.

¿Pero sí esperáis superar las audiencias de las últimas ediciones de 'Gran Hermano'?

El VIP nunca ha funcionado mal, la diferencia con otros años no era sustancial. Veremos cómo funciona esta edición.

¿Confiáis en que sea un éxito 'GH VIP 6'?

Siempre hay confianza, sino no empiezas ningún proyecto. No puedes sostener un formato en el que no confías.

¿Echas de menos presentar un formato de actualidad?

Yo siempre echo de menos la actualidad, la política no la echo tanto de menos, aunque estamos en un momento muy interesantes políticamente hablando, vamos a estar en un año de muchas elecciones. Siempre estoy pegada a la actualidad, no en la televisión pero sí con mis artículos. Ojala me llegue un programa de actualidad, me gustaría volver a la política pero desde un lugar mucho más maduro y no tan estructurado.

¿Está la puerta abierta para un formato de política después de 'GH VIP 6'?

Sí, está abierta esa puerta.

¿En qué tipo de formato te sientes más cómoda?

Me gusta el entretenimiento, me lo paso muy bien. Pero me gustaría hacer un personality, un formato más pequeño, más de actualidad, que se adapte más a mi personalidad. Tengo un carácter fuerte, creo que ya se ha entendido que a veces soy irónica y no es seriedad con mala hostia. Sí que me gustaría tener un formato dirigido por mí, donde poder entrevistar, donde poder tratar la actualidad con gente joven. Tener un equipo de gente joven que pudiera dar su opinión, que pudieran estar en la redacción pero también en el plató.

¿Has tenido tiempo para escribir este verano?

Sí, estoy burbujeando en la siguiente novela.

¿Se sabe ya el título?

No, hay veces que te surge o tienes varios, yo los voy apuntando. Pero de momento no lo tengo decidido.