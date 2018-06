Sexismo en un espectáculo en el que dos mujeres se desnudaban mientras lavaban motos

Semidesnudas a media tarde y en plena plaza mayor del municipio de Toral de los Vados, en León, dos mujeres se convertían el pasado sábado en el centro del espectáculo programado por la concentración motera que se realizaba allí ese fin de semana.

La escena, denunciada por Izquierda Unida por "sexista", se viene produciendo según los vecinos durante varios años. En esta ocasión, dos mujeres lavaban motos mientras se iban quitando la ropa ante la atenta mirada de los asistentes.

La Asamblea Comarcal de IU del Bierzo ha mostrado el "rechazo social" a estas escenas discriminatorias contra la mujer, por lo que ha solicitado al Ayuntamiento que se niegue a ceder espacios públicos para este tipo de eventos. "Hay un claro carácter sexista en la actividad", relatan ante hechos "inadmisibles, como la cosificación a las mujeres, a las cinco de la tarde y con presencia de menores".

"También buscamos hombres"

La presidenta de la agrupación Cuervos Rojos, organizadora de la concentración motera, asegura que no creen que estuviera ni bien ni mal. "Era un simple espectáculo, no pretendemos discriminar". En declaraciones a 'La Nueva Crónica', asegura que su intención es que hubiera también hombres en el mismo tono: "Pero ellos son más tímidos y no encontramos".

En la misma línea se ha manifestado en las últimas horas el alcalde de la localidad, el socialista Pedro Hernández. "No es una provocación. Nosotros llevamos por principio que no se discrimine y defendemos que esto no lo es. Lo llevamos en nuestro ADN. Es natural este tipo de espectáculos dentro de la libertad de expresión".