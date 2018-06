La Sexta airea las miserias del Mundial de Qatar

La escandalosa concesión a Qatar de la organización del Mundial de fútbol del 2022, conocido como el 'Qatargate', es el peliagudo tema elegido por la periodista Mamen Mendizabal para abrir 'Scoop', nuevo apuesta por el periodismo de investigación de La Sexta que este martes, 26 de junio, se estrena, a las 22.30 horas, en la cadena de Atresmedia. Y el programa hace su presentación oficial precisamente cuando en Tele 5, que está ofreciendo en exclusiva el Mundial de Rusia, emite 'El Mundial se emite en Mediaset' (22.00).

Tal como reconoce Mendizábal, no es una casualidad que se estrene 'Scoop' con el escándalo de Qatar-2022, cuando se está celebrando el Mundial de Rusia. "Precisamente la esencia de 'Scoop' es la de ofrecer temas de investigación periodística cuando están de máxima actualidad -señala la periodista madrileña-. Y ahora lo que marca la actualidad es, sin duda, el Mundial de Rusia", concluye la periodista, que también reconoce que esta historia no se la puede plantear Mediaset. "No solo porque están ofreciendo el Mundial, sino porque se han decantado por otro tipo de televisión", apunta.

La concesión a Qatar del próximo Mundial es uno de los grandes escándalos de los últimos años, que descubrió la revista 'France Football' y que ahora ha reelaborado 'Scoop' con la colaboración de los periodistas que destaparon la trama corrupta, Philippe Auclair y Eric Champel. El plus añadido del programa de La Sexta es que ahora han puesto imágenes a la investigación periodística, pero de una forma totalmente original: "Es como una película de cine negro, pero con una materia prima que es la realidad, y que tiene que ver con todas las corruptelas de la FIFA. Esto es lo que nos permite plantearlo con un tono un estilo diferente de la narración periodística habitual", explica Mendizábal.

"Hay que tener en cuenta el contexto en el que se adjudicó el Mundial a Qatar -recuerda Mendizábal-. El verano allí es tan asfixiante, con cerca de 55 grados, por lo que es imposible jugar a fútbol. Por eso, después de haberlo adjudicado, se decidió retocar todos los calendarios de todas las Ligas del mundo para celebrar ese próximo Mundial en invierno. Además -continúa-, hemos hablado con la garganta profunda que destapó este escándalo, una mujer que ahora vive escondida, pero que asistió a reuniones entre Qatar y países africanos que vendieron su voto a cambio de millones. Tenemos también fuentes que relacionan a Sarkozy, Platini..., a Francia en sí, que hizo de este tema una cuestión de Estado por las relaciones que tenían los dirigentes francesas con la empresa qatarí Bein Sport...". Efectivamente, toda la adjudicación del Mundial del 2022 permite una visualización de cine negro, muy negro.

Como programa de investigación periodística, 'Scoop' no tiene una periodicidad fija, y se emitirá conforme se tengan elaborados los trabajos y estos coincidan con el momento más adecuado por su actualidad. Así, Mendizábal tiene previsto ofrecer otros tres especiales de 'Scoop' en lo que queda del 2018; y ya adelanta que el próximo se emitirá hacia septiembre. "Ya hemos estado grabando en Mallorca y tiene que ver con el terrorismo... Es lo único que puedo adelantar", concluye la periodista de La Sexta.