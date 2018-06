Shakira: "Dudé de que pudiera volver a cantar"

Shakira empezó en Hamburgo una gira que debió ser pospuesta por culpa de unos problemas vocales que la han martirizado durante un tiempo. Tanto que la cantante colombiano ha confesado a la BBC que temió por su carrera musical. "Fue de hecho más que una hemorragia. Fue como una lesión vascular. Así que imagínate, a veces dudé de que pudiera volver a cantar mis canciones frente a una multitud", dice desde Amsterdam, parada previa a su concierto en Londres.

Su regreso en Hamburgo la llenó de una emoción mayúscula. "Me sentí como la primera vez. En el pasado, mi experiencia sobre el escenario era algo diferente. Un poco más narcisista. Era como: 'Oh, uauh, están aquí por mi. Mejor esté guapa y suene bien".

FE RECUPERADA

El entrevistador de la BBC le pregunta si necesitó de alguna operación. "Milagrosamente, y contrario a lo que los médicos predecieron, me recuperé de forma natural", asegura. "Todos anticiparon la necesidad de una operación, pero la lesión desapareció por completo de mis cuerdas vocales".



Shakira, en el escenario de Hamburgo. / AFP

Su desesperación la condujo a la mística. "Me recuerdo rezando. me había olvidado de rezar por un tiempo, pero cuando pasas por malos momentos de repente recuperas la fe. Le prometí a Dios que si podía usar mi voz de nuevo, lo celebraría cada noche. Y eso es lo que hago".

Cuenta Shakira que no podrá ir a Rusia a ver los partidos de Gerard Piqué, salvo que La Roja alcance la final. "Tengo conciertos hasta el 13 de julio, de modo que solo podré ir si España llega a la final. ¡Tienen que conseguirlo!".

Por cierto, a través de las redes sociales la estrella colombiana ha revelado que sus dos hijos, Milan y Sasha, vieron a su madre en concierto la noche pasada por primera vez en su vida.

Hoy en Amsterdam, Sasha y Milan viendo a su mami por primera vez en concierto! ❤️❤️ / Tonight in Amsterdam, Sasha and Milan watching their mama live for the first time ever! ❤️❤️ Shak pic.twitter.com/wqSt6h4S2y