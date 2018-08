TMZ publica a Asia y Jimmy en la cama

«Jamás he tenido relaciones sexuales con un menor», aseguraba la actriz y directora italiana Asia Argento después de que el domingo The New York Times destapara un asunto que tiene en vilo al movimiento #MeToo, del que es abanderada tras denunciar a Weinstein. Horas después, el portal TMZ ha difundido una imagen (derecha) donde la realizadora y el joven actor y músico Jimmy Bennet aparecen juntos en una cama. El portal TMZ asegura que la foto pertenece a una serie de cuatro que habría tomado Bennett el 9 de mayo del 2013, presuntamente tras haber tenido sexo en un hotel en California, un estado donde la edad legal para ello es 18 años. Bennett tenía 17. TMZ añade una serie de mensajes de texto en los que Asia Argento le confiesa a uno de sus contactos haber tenido relaciones sexuales con el joven, quien, según ella, le escribía mensaje de amor y desnudos no solicitados por Snapchat. De ahí pasó a pedirle 3,5 millones por su silencio. En abril pasado llegaron a un acuerdo y accedió a pagarle 380.000 dólares.