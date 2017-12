Los tuits con más éxito del 2017: Obama, Ariana Grande y los nuggets gratis

Si en España son los futbolistas Iniesta y Piqué los que triunfan en Twitter, a nivel mundial los tuits que más éxito han tenido este 2017 y los personajes que más pasiones han despertado en la red social del pajarito son el expresidente estadounidense Barack Obama o la cantante Ariana Grande.

Un tuit que compartió el expresidente Obama después del tiroteo de Charlottesville en agosto pasado fue el que recibió más Me gusta no solo del 2017, sino de toda la historia, según el listado de Twitter.

En esa ocasión, Obama publicó en Twitter una imagen en la que aparecía con varios niños de distinto perfil étnico y que acompañó de una cita de Nelson Mandela que decía: "Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel o su religión".

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm