La última película de Kevin Spacey recauda solo 110 euros el día de su estreno

Se veía venir. El ganador de dos oscar Kavin Spacey ha visto truncada su exitosa carrera tras ser acusado de abusar sexualemente de varios jóvenes en el pasado, el primero el también actor Anthony Rapp en octubre del año pasado. Sin promoción alguna y casi de tapadillo se ha estrenado el pasado fin de semana en Estados Unidos un drama policiaco basado en un historia real protagonizado por Spacey. Se trata del 'El club de los jóvenes millonarios', un filme rodado hace un par de años que tan solo ha recaudado unos mil dólares en los cuatro días de exhibición. Solo fueron unos 100 dólares el día de su esteno. La cifra es correcta. Menos de dos personas compraron una entrada el día del estreno. Miseria y compañía.

Entre otros medios especializados, 'The Hollywood Reporter' ha calificado la película de "particularmente precaria" debido al "horrendo momento" de su lanzamiento. Una opinión compartida por 'IndieWire', que aseguraba que la película ofrece una "oda extraña" a la carrera de Spacey: "Un cuento moral a medias sobre personas que piensan que pueden salirse con la suya".

La distribuidora de 'El club de los jóvenes millonarios', que ya preveía el fracaso, decidió lanzar directamente la película en Internet elpasado julio y reducir su estreno a tan solo 11 salas, siendo imposible recuperar los 13 millones que ha costado el largometraje. Además, Vertical Entertainment, ha declarado. "Estrenar esta película no ha sido algo fácil o insensible. No ha sido una decisión fácil, pero creemos que el comportamiento de una persona no debe arruinar el trabajo de todo el equipo durante dos años". La productora también ha querido mostrar su apoyo a las víctimas y aclarar que no exculpa el acoso sexual a ningún nivel.

'El club de los jóvenes millonarios' no es el primer fracaso del actor desde que los abusos salieran a la luz. El intérprete fue despedido de la serie 'House of Cards' cuya sexta y última temporada llegará este octubre ya sin él y se restringieron sus contratos con la plataforma Netflix. Tras el escándalo, Riddely Scott también tuvo que rodar de nuevo el papel de Spacey con el actor Christopher Plummer en la película 'Todo el dinero del mundo', lo que encarecío la película diez millones de euros.