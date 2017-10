El Daesh se atribuye el atentado de Las Vegas, con 58 muertos y 400 heridos

Un tiroteo en el festival de música country 'Route 91. Harvest' en Las Vegas se ha saldado con 58 muertos y, al menos, 400 heridos, ha confirmado el sheriff Joseph Lombardo. Abrimos un hilo directo para dar cuenta de los detalles de la matanza. El autor, Stephen Paddock, de 64 años, ha sido abatido por las fuerzas de seguridad.

18:19

Las banderas ondean a media asta en la Casa Blanca en señal de luto por la matanza de Las Vegas.

WATCH: Flags at White House and U.S. Capitol lowered to half-staff following Las Vegas shooting pic.twitter.com/kXI9HV4TUi — NBC News (@NBCNews) 2 de octubre de 2017

18:00

Según Reuters, la CIA señala que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la vinculación entre el autor de la masacre y el Estado Islámico.

17:57

El FBI dice que por el momento no se puede establecer una conexión con el Estado Islámico y que el autor de la masacre tenía problemas mentales.

17:52

Las autoridades de Las Vegas señalan que por el momento no hay ninguna vinculación entre el autor de la masacre y el terrorismo yihadista. Hace unas horas, el Estado Islámico se ha atribuido el ataque.

17:50

Aumenta la cifra de víctimas mortales. Ya son 58 los muertos en la masacre de Las Vegas.

17:02

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó hoy como "un acto de pura maldad" el tiroteo ocurrido anoche en Las Vegas, donde al menos 50 personas murieron y más de 400 resultaron heridas, y elogió la "milagrosa" actuación de las fuerzas del orden.

"Estamos unidos hoy en nuestra tristeza, conmoción y luto", dijo Trump en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.

16:57

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha comparecido para hablar sobre lo ocurrido en Las Vegas. Trump ha calificado los hechos de "puramente diabólicos". Ha señalado que "la milagrosa actuación de la policía salvó vidas".

Trump says he's going to visit Las Vegas on Wednesday pic.twitter.com/eY61wEpQ5K — Meg Wagner (@megwagner) 2 de octubre de 2017

16:55

Este es Steven Paddock, el autor de la masacre.

16:32

16:31

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama utilizó las redes sociales para mostrar su apoyo a las víctimas de la "tragedia sinsentido" que tuvo lugar en la noche del domingo en la ciudad de Las Vegas (Nevada), ataque en el que por lo menos 50 personas fallecieron y más de 400 resultaron heridas.

"Michelle y yo estamos rezando por las víctimas de Las Vegas. Nuestros pensamientos están con sus familias y con cualquier otro que esté sufriendo otra tragedia sinsentido", escribió el expresidente (2009-2017) en su cuenta personal de Twitter.

Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy. — Barack Obama (@BarackObama) 2 de octubre de 2017

16:15

El Estado Islámico señala que el autor de la masacre es "uno de sus soldados".

BREAKING: #ISIS claimed #LasVegas attack, reporting through 'Amaq that executor is one of its "soldiers" & he converted to Islam months ago pic.twitter.com/4E85vEIUzH — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 2 de octubre de 2017

16:10

El Estado Islámico acaba de atribuirse la masacre de Las Vegas. En un comunicado, el grupo yihadista asegura que el autor se convirtió al islam meses atrás.

15:33

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrecerá esta noche un discurso en relación con la masacre de Las Vegas. Este asesinato en masa deja en muy mala situación a Trump, que siempre se ha opuesto al control de armas de fuego.

15:12

El autor del tiroteo tenía otras 10 armas de fuego en la habitación.

15:11

El autor de la masacre se suicidó antes de la policía entrara en la habitación en la que se encontrara.

15:05

La de Las Vegas es la mayor masacre perpetrada nunca en un tiroteo en EEUU.

15:02

Asciende a 400 la cifra de heridos en el tiroteo.

14:29

La acompañante del autor del tiroteo ha sido finalmente localizada. La policía no la considera sospechosa.

14:17

La policía de Mesquite, la localidad de residencia del autor del tiroteo, asegura que no tení antecedentes policiales.

14:02

Impactante vídeo de las ráfagas de disparos en el concierto de Las Vegas. Los asistentes corren despavoridos entre gritos de pánico.

13:56

Poco después del tiroteo, la policía ordenó el cierre de una amplia sección del sur del bulevar Las Vegas, columna vertebral a la ciudad conocido por la sucesión de hoteles y casinos.



13:54

Entre las víctimas por el tiroteo de Las Vegas se encuentran varios policías fuera de servicio que se encontraban disfrutando del concierto.

13:50

Al producirse el tiroteo en Las Vegas se encontraba sobre el escenario el cantante Jason Aldean, cuya actuación se vio interrumpida por el sonido de las ráfagas de fusil, que provocaron el pánico entre los asistentes y que continuaron incluso después de que la banda dejara de tocar.

13:44

La policía ha encontrado numerosas armas de fuego en la habitación del hotel del autor del tiroteo de Las Vegas.

13:32

El presidente de EEUU, Donald Trump, expresa sus condolencias a las víctimas afectadas por el tiroteo de Las Vegas.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de octubre de 2017

13:13

Escenas de pánico entre los asistentes al concierto de Las Vegas cuando empezaron los disparos.

(Exclusivo) Atentado terrorista em Las Vegas deixa pelo menos 20 mortos: https://t.co/vQsEBq2DPu via @YouTube — Wagner Lemos (@WebEvangelista) 2 de octubre de 2017

13:09

La cifra de fallecidos en el tiroteo de Las Vegas podría aumentar pues algunos heridos se encuentran en estado crítico. El balance ya supera a los 49 muertos del 12 de junio de 2016 en el club gay Pulse de Orlando (Florida) a manos de un estadounidense de origen afgano que fue abatido por la policía.



13:06

Los medios estadounidenses reproducen una fotografía del autor de la matanza de Las Vegas, Stephen Paddock, y su acompañante, marilou Danley.

Las Vegas Mandalay Bay shooter Stephen Paddock and his roommate Marilou Danley. pic.twitter.com/wN3Dshbkdo — USAF War Vet🎙 (@Veil_of_Secrecy) 2 de octubre de 2017

12:55

La matanza de Las Vegas como consecuencia de un tiroteo es la más mortífera de la historia de Estados Unidos.



12:53

La policía ha detenido a una mujer asiática que acompañaba al autor antes del inicio del concierto donde causó la matanza.



12:52

La policía ha abatido al autor de los disparos que, según los primeros indicios, actuó solo. La policía ha confirmado que no pertenece a ningún grupo.



12:49

El autor de la masacre es Stephen Paddock, de 64 años, que ha disparado desde la planta número 32 del Mandala Bay Hotel Casino de forma indiscriminada contra los asistentes a un concierto.