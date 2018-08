35 muertos al derrumbarse un viaducto en Génova

El tramo de 100 metros del puente que cruza la autopista A10 de Génova se ha derrumbado sobre la calzada en la mañana de este lunes sin que hasta el momento se haya informado ni de muertos ni heridos. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar de los hechos en busca de posibles víctimas atrapadas entres los restos del puente.

Según los equipos de rescate, podría haber "una docena de vehículos implicados".

El puente afectado, el puente Morandi, mide 1.182 metros de longitud y tiene una altura de 90 metros. Se estima que se ha derrumabo un tramo de dos carriles de unos 100 metros de longitud.

Según relata 'If Fatto Quotidiano', el director de emergencias en la capital de Liguria habría "decenas de muertos". "Es una tragedia inmensa", ha añadido. Se da la circunstancia de que bajo el puente hay viviendas.

El derrumbe del puente Morandi se produjo después de "una violenta tromba de agua". Algunos medios italianos apuntan a que el viaducto sufría problemas estructurales.

18.20

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también envía condolencias a los genoveses

18:07

Atlantia, la propietaria de la concesionaria Autostrade d'Italia, se ha dejado un 5,39% en la sesión de la Bolsa de Milán de este martes. La acciones del grupo, controlado por la familia Benetton, llegaron a caer casi un 11% tras producirse el siniestro, lo que llevó a suspender su cotización durante algunos momentos. La compañía finalmente atemperó su desplome y los títulos concluyeron la sesión bursátil a 23,54 euros por acción.

18:04

Al menos hay 10 personas desaparecidas entre los escombros, según han informado los bomberos.

17:54

El Gobierno italiano ha exigido responsabilidades por la tragedia. "Como italiano, haré todo lo que esté en mi mano para tener nombre y apellidos de los responsables pasado y presentes, porque es inaceptable que en Italia se muera así", ha declarado el primer ministro, Matteo Salvini. En la misma línea se ha manifestado el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, quien ha asegurado que "todos los responsables pagarán".

17:47

Nuevo balance de víctimas mortales: al menos 35 personas han fallecido por el derrumbe del puente de Génova, según han informado fuentes de los bomberos, informa Reuters.

17:33

La concesionaria Autostrade d'Italia ha emitido un comunicado para informar de que estaba llevando labores de mantenimiento en el viaducto de Génova derrumbado este martes. "En relación al colapso de parte del viaducto Polcevera de la A10, Autostrade comunica que su estructura, que data de los años 60, estaba siendo objeto de labores de consolidación de la losa", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que los trabajos "y el estado del viaducto estaban sujetos a la constante observación y supervisión".

En el comunicado, la compañía también ha aseguraba que "investigará en profundidad" las causas del derrube "tan pronto como sea posible acceder de forma segura al lugar".

17:29

Los bomberos italianos están difundiendo en las redes sociales las labores de rescate tras el derrumbe del puente de Génova. Aquí un par de vídeos:

17:33

La concesionaria Autostrade d'Italia ha emitido un comunicado para informar de que estaba llevando labores de mantenimiento en el viaducto de Génova derrumbado este martes. "En relación al colapso de parte del viaducto Polcevera de la A10, Autostrade comunica que su estructura, que data de los años 60, estaba siendo objeto de labores de consolidación de la losa", ha indicado.

17:29

Los bomberos italianos están difundiendo en las redes sociales las labores de rescate tras el derrumbe del puente de Génova. Aquí un par de vídeos:

#Genova #14ago 16.50, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco con sezioni operative nuclei #usar e #cinofili in seguito al crollo del viadotto Morandi sulla #A10 pic.twitter.com/2jWrRvzomW

#Genova #14ago 15.30, più di 200 #vigilidelfuoco al lavoro per il crollo del viadotto Morandi sulla #A10 pic.twitter.com/0fqa5YXyIE

17.10 Vista del camión que ha quedado al borde del abismo en el viaducto de Génova.

17:00 Imagen de los camiones atrapados

16:47

Mensaje de condolencia del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker

Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime per il crollo del ponte a #Genova . La @EU_Commission dà il suo pieno sostegno e incoraggiamento a tutte le persone impegnate nelle operazioni di soccorso. https://t.co/4BH99p2Isx

16:45

Las acciones del grupo italiano Atlantia (que controla Autostrade per l'Italia, concesionaria de la autopista siniestrada) registra fuertes caídas en la Bolsa de Milán, por encima del 4%. Durante la jornada ha llegado a caer más del 10%, lo que ha forzado a suspender su cotización en un par de ocasiones durante la jornada.

16:34

Nueva cifra de víctimas mortales. Según el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, "alrededor de 30 personas" han fallecido y hay numerosos heridos graves, informa Reuters.

16:29

Angelo Borrelli, jefe de Protección Civil, ha afirmado que las informaciones sobre la caída de un rayo sobre el puente Morenti antes justo del derrumbe no han podido ser confirmadas. También ha especificado que no hay ninguna casa debajo de los escombros, sino solo dos edificios industriales que las autoridades creen que estaban vacíos por estar en pleno periodo vacacional.

15:58

Todavía se desconocen las causas que han provocado el derrumbe del viaducto de la A10 sobre Génova, aunque la compañía Autostrade per l'Italia, que gestiona varias carreteras del país, ha explicado en un comunicado que "se estaba trabajando para consolidar el pavimento del viaducto". "Tal y como estaba previsto, se había instalado un puente grúa para permitir el desarrollo de actividades de mantenimiento. Los trabajos y el estado del puente estaban sujetos a la constante observación" de las autoridades locales.

15:26

El viceministro Rixi ha informado de que, "por desgracia", el número de víctimas mortales "aumentará".

15:34

Protección civil ha elevado a 13 el número de heridos y ha indicado que en el siniestro hay implicados entre 30 y 35 coches y 3 vehículos pesados.

15:28

El Ministerio de Exteriores no tiene constancia, por el momento, de que haya ningún español entre las víctimas del derrumbe del viaducto, según ha informado el propio ministerio. Tanto la Embajada en Roma como el consulado en Génova están pendientes del desarroll de las actuaciones de los servicios de emergencias, pero no tienen constancia de que haya españoles afectados.

15:26

El viceministro Rixi ha informado de que, "por desgracia", el número de víctimas mortales "aumentará".

15:22

15:11

La cifra de muertos asciende a 22 personas, según acaba de informar el viceministro de Transporte, Edoardo Rixi. El número de heridos también sube, de 5 a 8.

15:06

El puente de Génova antes y después del derrumbe:

15:04

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado la "pena y tristeza" por las víctimas en nombre del pueblo de Catalunya y se ha puesto "a disposición" de las autoridades italianas.

14:42

Edoardo Rixi, viceministro del Gobierno italiano, ha confirmado que "el puente tenía problemas". Se sabe que desde febrero estaba sujeto a obras de mantenimiento, porque desde hacía tiempo la superfice de los carriles presentaba irregularidades y las columnas de sostén mostraban grietas.



14:40

Una familia ha declarado a las agencias italianas de noticias que mientras se encontraban a un lado del puente haciendo fotos sobre la gran tempestad que se abatía sobre Génova esta mañana, un rayo de proporciones gigantescas cayó sobre uno de los pilones del puente Moranti y "pocos segundos después" se vino abajo.



14:39

Unos 20 vehículos estarían implicados en el derrumbe del puente, según ha explicado un bombero a las televisiones locales, informa Associated Press.



14:36

El ministro del Interior, Matteo Salvini, ha informado de que está siguiendo "minuto a minuto" las operaciones de rescate y agradece el esfuerzo a los 200 bomberos y resto de personal de emergencias que están trabajndo "para salvar vidas":

Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione del crollo del ponte di Genova, ringrazio fin da ora i 200 Vigili del Fuoco (e tutti gli altri eroi) che stanno già adesso lavorando per salvare vite. pic.twitter.com/QHkeaZi9zy

14:33

Resumen de la información obtenida hasta este momento:

-A las 12.00 horas, se han derrumbado unos 100 metros del viaducto Morandi de la A10, a su paso por Génova. El desplome ha tenido lugar sobre una zona urbana con centros comerciales, edificios residenciales y áreas industriales.

-El Ministro del Interior ha infomado de al menos 11 muertos y 5 heridos como consecuencia del siniestro.

-El viaducto fue construido en la década de los 60 y une la autopisa A10, que llega desde la frontera con Francia, con la A7 hacia Milán.

-Los medios locales han recordado las numerosas advertencias sobre el mal estado de la infraestructura, pero la empresa que gestiona la autopista ha señalado que el puente se encontraba en obras y que estaba bajo control.

14:21

14:18

Detalles de la zona siniestrada en estas dos infografías elaboradas por EL PERIÓDICO:

14:14



En este otro vídeo se puede observar cómo llueve sobre Génova, dificultando las labores de rescate.

Bridge collapse #Genoa #Italy feared dozen dead. #PonteMorandi

Some one captured this video. pic.twitter.com/4cpLjatYZt