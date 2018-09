La Administración Trump preparó el derrocamiento de Maduro

Funcionarios de la administración Trump se reunieron en secreto con soldados rebeldes venezolanos para preparar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, pero finalmente decidieron no actuar, informa este sábado el diario 'The New York Times'.

Donald Trump ha denunciado insistentemente durante varios meses una deriva autoritaria del régimen de Maduro, cada vez más aislado en el continente y enfrentado a una grave crisis económica que ha llevado a un éxodo masivo de venezolanos a países vecinos.

'The New York Times', que basa su información en funcionarios estadounidenses no identificados y un ex militar venezolano que participó en las conversaciones, dice que los intercambios tuvieron lugar el año pasado, sin más detalles. La Casa Blanca, citada por el diario, se ha negado a comentar esta información, y simplemente ha reiterado la necesidad de un "diálogo con todos los venezolanos que expresen un deseo de democracia".