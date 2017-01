Un automóvil embiste a la multitud en Helsinki

En plena psicosis terrorista tras el atentado con un camión en Berlín, un automóvil ha embestido este sábado a una multitud cerca de una estación de metro de Helsinki (Finlandia), causando cuatro heridos, dos de ellos graves. El conductor del turismo ya ha sido detenido y la policía cree que podría tratarse de un accidente, según algunos medios.

#BREAKING #UPDATE; Picture of the who drove into crowd in #Helsinki, #Finland, multiple injured.

Police believe that it's an accident pic.twitter.com/wmP2Ayomfo

— BreakingNews (@BreakingNLive) 31 de diciembre de 2016

El accidente ha tenido lugar en un aparcamiento situado en pleno centro de la ciudad, junto a una estación de metro, según ha informado la policía a la agencia STT. "Nada nos hace pensar por el momento que el atropello haya sido intencionado", ha afirmado el portavoz policial Henri Helminen al diario 'Helsingin Sanomat'. Helminen no ha querido desvelar la identidad del conductor.

Este suceso se produce cuando toda Europa está bajo alerta terrorista. Se han extremado las medidas de seguridad y en ciudades como Londres o Madrid se han aplicado restricciones al acesso de camiones a los centros comerciales.