El autor del atentado de Berlín, muerto a tiros en Milán

pues en europa tenemos a gente de sudamerica, que las está pasando putas; con problemas económicos, de integración social, etc...y no van haciendo salvajadas como estos adoradores de Alá. Algo tendremos que hacer...por ejemplo controlar muy mucho la inmigración y dar visados a gente de países que no son conflictos. no??? las políticas de inmigración se llevan y sobre todo se están llevando mal en este país. las consecuencias sólo las estamos empezando a ver. me refiero a españa. tiempo al tiempo. y que seamos conscientes de dar dinero, dejar hacer lo que les da la gana a ong que viven de todo esto y que contaminan la opinión pública...va a ser uno de los errores más grandes que vamos a tener que sufrir en esta país de pandereta, donde la gente, en vez de pensar dejan que piensen por ellos. la historia de siempre....