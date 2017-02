Blair llama a los británicos a "levantarse" contra el 'brexit'

Tony Blair llama a los británicos a la insurrección y a “levantarse” contra el ‘brexit’. El que fuera primer ministro laborista reaparece en la vida política con la misión de persuadir a sus conciudadanos de las nefastas consecuencias que tendría la salida del Reino Unidode la Unión Europea (UE). En contra de lo que proclama el Gobierno conservador de Theresa May, para Blair la suerte no está echada. La salida no es inevitable.



“Este es el principio del debate. Si una parte significativa del 52% (que voto ‘brexit’ en el referéndum) muestra que realmente ha cambiado de opinión, debemos darle la oportunidad de reconsiderar esa decisión. Si es con un segundo referéndum o con otro método, eso es algo secundario”, ha afirmado este viernes, dejando ese punto en el aire.

En un discurso en la City de Londres, el exlíder laborista ha declarado que el Reino Unido ha sido colocado al borde un precipicio por los ideólogos del ‘bréxit’. Contra ello es necesario explicar el "verdadero daño" que la marcha de la UE supondrá para el país, ha sostenido: “La gente votó sin saber los términos del ‘brexit’. Cuando esos términos empiezan a ser claros, tiene derecho a cambiar de opinión. Nuestra misión es persuadirle de que lo haga”.

"ODIOSO ABUSO DEL PATRIOTISMO"

Blair advierte de que, por parte de May, “ya no es simplemente un ‘brexit' duro, ahora la política es ‘brexit' a cualquier precio’”. Y critica el “odioso abuso del patriotismo” en el actual debate. “No defendemos que el Reino Unido forme parte de la Unión Europea porque somos ciudadanos de ningún lugar (como señaló May en su día). Lo defendemos precisamente, por lo contrario, porque somos ciudadanos orgullosos de este país, Gran Bretaña, que cree que en el siglo XXI debemos mantener nuestra asociación con la mayor unión política y el mercado comercial más grande que está a nuestro lado”, ha afirmado.

Blair hizo campaña por la permanencia y aunque acepta el veredicto del referéndum de junio, recomienda revisar el ‘brexit’ y sus implicaciones. Reconoce que no está seguro de que se pueda lograr ese cambio de mentalidad, pero hay que intentarlo, argumenta, o de lo contrario futuras generaciones lo echarán en cara amargamente. También reconoce que “un partido laborista debilitado”, como el actual, está favoreciendo un ‘brexit’ desastroso.

CRÍTICAS EN TROMBA

El exprimer ministro sabe bien que su imagen quedó dañada irremediablemente por la guerra de Irak, pero defiende su “derecho a hablar”. “Si deja la Unión Europea, creo que el impacto en Gran Bretaña es malo. El impacto en Europa es malo. El impacto en el mundo es malo”, ha resumido al cierre de su intervención y de las preguntas posteriores de la prensa. “Si al final la gente decide que quiere ‘brexit' a cualquier precio, de acuerdo, hemos perdido el debate, pero por favor que no nos digan que no tenemos derecho a proponer una discusión que va en el interés de nuestro país”, ha concluido.

Las críticas de los defensores de la salida de la UE no se han hecho esperar. El ministro de Exteriores, Boris Johnson, ha acusado a Blair de “insultar la inteligencia de los electores” y ha dado por terminado el debate: “Pido a los británicos que apaguen el televisor la próxima vez que salga Blair”. El exlíder del UKIP Nigel Farage se ha referido al exprimer ministro como “un hombre del pasado”. Sin embargo, el ex viceprimer ministro Nick Clegg ha dicho estar de acuerdo “con cada palabra” de Blair. De la misma opinión es el actual líder de los liberales demócratas, Tim Farron: “Tony Blair tiene razón. El desafío ahora es persuadir a la gente para que cambie de opinión”.