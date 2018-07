Boicot a Walmart por vender una camiseta anti-Trump

En la misma cadena que se venden camisetas, sudaderas, gorras y otros accesorios MAGA (las siglas de ‘Make America Great Again’, el eslogan ‘trumpista’ por excelencia), hasta hace unos minutos también se podían comprar unas camisetas en contra del actual presidente de los EEUU. Y eso no ha hecho ninguna gracia entre los defensores de Donald Trump, que han organizado un boicot a la cadena que comercializa esta prenda el martes, 2 de julio.

La polémica camiseta se vende en Walmart con la leyenda ‘Impeach 45’, y los republicanos entienden que reivindica o defiende la impugnación de Trump, 45º presidente de Estados Unidos.

Ryan Fournier, un joven analista político y director del movimiento ‘Students for Trump’, fue el primero en denunciar públicamente ayer que se vendieran camisetas de bebé con ese eslógan -¿adoctrinamiento durante la más tierna infancia?- y hoy aplaudió el boicot a la cadena organizado de manera más o menos espontánea con el ‘hashtag’ #boycottWalmart. “Walmart tiene el derecho de vender camisetas ‘Impeach 45’, pero lo consumidores tenemos también el derecho de boicotearles. Esta es la belleza del capitalismo”, ha afirmado Fournier.

.@walmart why are you selling Impeach 45 baby clothes on your website?????



What kind of message are you trying to send? https://t.co/PwI4nCVAZx