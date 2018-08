Christine Hallquist, primera candidata transgénero al cargo de gobernador en EEUU

El partido demócrata ha hecho historia al elegir este martes en las primarias del estado de Vermont a Christine Hallquist como la primera candidata transgénero al cargo de gobernador en EEUU. Hallquist ha obtenido un 48,1% de los votos en unas primarias en las que se ha enfrentado a otros tres demócratas, incluida una joven de 14 años, Ethan Sonneborn, que logró un nada despreciable 8,2 % de apoyos.

En las elecciones estatales y legislativas del próximo 6 de noviembre, Christine Hallquist se batirá al actual gobernador, el republicano Phil Scott. Este, por su parte, se ha impuesto con un 67,2% en una primarias republicanas mucho menos concurridas que las demócratas (30.673 a 48.970 con el 87% escrutado).

"Mi camino para ser mi yo auténtico ciertamente no fue fácil", ha confesado Hallquist en un acto de campaña. Poco después de conocer su victoria en las primarias, la candidata ha apuntado en Twitter que presentarse a gobernadora no ha sido el reto más difícil de su vida.

Todavía en Vermont, Bernie Sanders ha ganado las primarias demócratas cara a su reelección en el Senado con un 94,4% de apoyos. En noviembre se enfrentará con toda probabilidad a Brooke Paige, que con el 87 % escrutado lideraba las primarias republicanas.

Sanders ha sido uno de los primeros en felicitar a Hallquist. También lo ha hecho Alexandria Ocasio-Cortez, la candidata latina que dio la sorpresa en las primarias demócratas en Nueva York.

Congratulations to @christineforvt for her Democratic primary win for Governor of Vermont tonight. Let's continue making history and win this November!