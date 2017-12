Condenada a prisión una cantante egipcia por comerse un plátano en un videoclip

Un tribunal penal de El Cairo condenó este martes a la cantante egipcia Shima Ahmed a dos años de cárcel por "incitación al libertinaje", al considerar "lasciva" el videoclip de una de sus canciones en que se ve como se come un plátano, a cuyo realizador también se le impuso la misma pena, informaron a Efe fuentes judiciales.

Egyptian singer Shyma sent to prison for two years over 'explicit' music video of her eating a banana

Shaimaa Ahmed sentenced for "inciting debauchery" after a music video showing her suggestively eating a banana was ruled to be too sexually explicit. pic.twitter.com/blEAgf43eQ