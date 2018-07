Conmoción en Francia por la agresión machista de una joven en plena calle

"No puedo callarme. No debemos callarnos". Una joven francesa de 22 años cuya agresión machista se ha viralizado en su país, ha decidido alzar la voz y denunciar lo que le ocurrió el pasado lunes cuando volvía de trabajar. Las cámaras de seguridad de un café del distrito 19 de París captaron, la semana pasada, cómo Marie Laguerre era agredida por un hombre en plena calle.

Según puede verse en la grabación, un hombre comenzó a increpar a la joven con comentarios obscenos y haciendo una serie de ruidos con connotación sexual, ante los que Laguerre, que aseguró en una entrevista el pasado lunes que no era la primera vez que ese hombre la increpaba por la calle, se enfadó y decidió responder a las agresiones con un "cállate" en voz baja. "No creía que lo hubiera oído, pero sí lo hizo", explicó la joven.

Le lanzó un cenicero

Al parecer, y según contó la joven a la televisión francesa, el hombre se molestó por las palabras de hartazgo de la joven y le lanzó un cenicero que no la alcanzó por muy poco. Tras intercambiar unos cuantos insultos, el hombre se acercó a la joven y le pegó una bofetada, tal y como puede apreciarse en el vídeo.

"Sabía que me iba a pegar. Podría haber huido, pero no había motivo para hacerlo. No iba a bajar la cabeza y mucho menos iba a disculparme", asegura la joven que pensó segundos antes de recibir el golpe.

Tras la agresión, los otros clientes del café increparon al hombre y Marie volvió a su casa, pero poco después, decidió volver al local para conseguir que los testigos la apoyaran en su denuncia a la policía. Poco después, la joven decidió compartir el vídeo de seguridad y en pocas horas se hizo viral.

La joven ha defendido que compartió el vídeo, que acumula ya casi un millón de reproducciones, para ayudar a otras mujeres que puedan encontrarse en situaciones similares. "Defenderse no es fácil, pero no me podía quedar callada ni debemos hacerlo nadie ante estas agresiones", ha asegurado al joven.