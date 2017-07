Detenidos otros dos jueces nombrados por la oposición venezolana

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¿Y la vida por Cuba que tal va? Hace mucho que no se meten con ese país lindo. Desde que nació Podemos, parece que a los periodistas ya no les interesa la isla y prefieren hablar todos los días de Venezuela. Son ustedes unos cansinos. A mi me gustaría que hablaran de México, Arabia Saudí o Canadá, pero nada, a seguir con Venezuela, pesados.